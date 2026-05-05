Sin quorum: Diputados opositores y disidentes se plantan ante “censura” de aplanadora cartista

Como ya se volvió costumbre en este período legislativo donde el cartismo y sus satélites tienen mayoría aplastante en Diputados, hoy nuevamente pretendieron cajonear - lo que en la práctica se constituye en un rechazo de hecho - una serie de pedidos de informes de opositores, quienes cansados del autoritarismo, dejaron sin quórum la sesión.

Lea más: Aplanadora cartista apaña a Bachi con plata de Taiwán y hasta a Riera

“Se les va a acabar esta mayoría que tienen, se les va a acabar y a lo mejor no voy a ver; no la caída del partido, la caída de un sector que cree que porque tienen mayoría pueden atropellar todo, pero se les va a acabar y angante, tapepo´ire jajotopata (esperen, que en el camino estrecho nos vamos a encontrar)”, dijo la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario), una de las que más fuerte reclamó el recurrente atropello.

Es más, les recordó que su mayoría ni siquiera se sostiene sin ellos, ya que son finalmente los opositores los que terminan dando quórum, y lo demostraron al retirarse, lo que obligó al levantamiento de la sesión sin tratar ni un punto del orden del día.

“No tiene sentido que vengamos a hacer este espectáculo, es la aplanadora por la aplanadora, sin ningún argumento. ¿Cuál es el pecado de pedir la información que pedimos?”, cuestionó Ortega.

La misma incluso le recordó a los cartistas que “nada es para siempre, cayó (el dictador Alfredo) Stroessner después de 35 años, a pesar de que en su partido hay quienes ostentan el poder hacen loas a Joseph Goebbels (jefe de propaganda del régimen nazi) y publican como si fuera parte del orgullo de ser colorado".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La misma hizo referencia a una charla que se realizó ayer en la Junta de Gobierno de la ANR donde tuvo como centro a Goebbels.

Otra que cansada de los atropellos se levantó fue la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), que adelantó que pedirá mañana en Mesa Directiva que se haga un informe de todos los pedidos de informe rechazados, para exponer la realidad.

“La cabeza de ustedes vive en modo campaña política, que estamos en campaña y tenemos que quedar bien con todo el mundo y que hay que ocultar todo bajo la alfombra para que nadie se entere las trapisondas y los negociados que hacen en el país. Estoy podrida”, dijo Vallejo.

Luego, de manera efusiva remarcó que “en esta cámara no hay democracia, porque acá existe dictadura pura y dura de un sector de la Partido Colorado”.

No solo opositores reclamaron, también se pronunció en nombre de la bancada de Colorado Añeteté el diputado Mauricio Espínola, ya que también fue censurado un pedido de informes de su colega Roberto González (ANR, Añeteté).

“Preguntar dónde está la plata no debería ser una molestia para nadie. Tapar una sospecha de malversación es ponerse del lado de los ladrones, el pueblo ya no es tonto” y “el que no quiere rendir cuentas, es porque tiene algo que esconder”, reclamó Espínola.

El principal vocero por parte de los cartistas fue uno de sus nuevos vicelíderes de bancada, el diputado Alejandro Aguilera, que, como argumento discursivo, afirmó que supuestamente pedían remitir a comisiones para analizar mejor los pedidos y que no implicaba un rechazo.

“No nos quieran tratar de estúpidos”, reclamaron en consonancia diputados como Pedro Gómez (PLRA) y Leidy Galeano (Yo Creo) que insistieron en que ese discurso de que enviar a comisiones no es un rechazo, es una mentira, ya que los proyectos nunca más salen de ahí.

Finalmente, como consecuencia de esta situación, no se trató ni un punto del orden del día. Se convocó a una extraordinaria, pero persistió la falta de quórum.

Otro que a los aplausos resaltó la incoherencia de los cartistas fue el diputado Raúl Benítez (Independiente) que irónicamente celebró que el cartista Aguilera planteara un pedido de informes a Itaipú, ente que era inexpugnable para los requerimiento de los opositores.

“Nosotros si vamos a aprobar tu proyecto de Itaipú por el tema de los bomberos, un proyecto de Itaipú. Vos siempre te opones porque vos siempre dices que a Itaipú esta cámara no le puede decir nada. Sesión a sesión sos uno de los que sistemáticamente vota en contra, entonces te felicito porque acabas de ver la luz al final del túnel. Había sido esta cámara si puede hacer pedidos (de informe) a Itaipú binacional, solo que hay que ser oficialista”, dijo celebrando con aplausos, a los que se sumaron varios colegas.

Benítez también recriminó que “no se puede permitir que una aplanadora decida qué se puede saber y qué no” y remarcó que para colmo, los cartistas “mataron la ley de Acceso a Información Pública”.

Los pedidos de informes cuestionados son: