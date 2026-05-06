Vicelíder de bancada cartista en el Senado “sugirió” a Erico Galeano que renuncie

Los días del senador cartista Erico Galeano (ANR, Partido Colorado) en el Congreso Nacional parecen estar contados luego de que se confirmara en segunda instancia esta semana de la condena a 13 años de prisión que fue dictada contra el legislador, hallado culpable de lavado de dinero vinculado al narcotráfico y asociación criminal.

Este miércoles, el presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio ‘Bachi’ Núñez (ANR), una de las figuras de liderazgo del movimiento cartista Honor Colorado al que también pertenece Galeano, anunció que finalmente la bancada oficialista apoyará una eventual solicitud de pérdida de investidura contra su correligionario.

Lea más: Cartismo le suelta la mano a Erico Galeano y adelanta postura: renuncia o expulsión

El senador Núñez comentó también que el vicelíder de la bancada cartista en la Cámara Alta, el senador Juan Carlos ‘Nano’ Galaverna (ANR), se comunicó ayer vía telefónica con el senador Galeano para comunicarle la postura de la bancada y plantearle que presente su renuncia al Senado.

“Le sugerí que renuncie”

En conversación con medios de comunicación hoy en el Congreso, el senador Galaverna confirmó que conversó con el senador Galeano ayer y que volvió a hacerlo hoy.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Yo le sugerí a él que renuncie”, dijo el senador Galaverna. “Lo más saludable para el Congreso, para el país y para el senador Galeano es que presente su renuncia”.

Lea más: Oposición impulsará pérdida de investidura de Erico Galeano tras condena por lavado

Opinó que la presencia del senador Galeano en el Congreso luego de la confirmación en segunda instancia de su condena es “un desgaste innecesario” para la institución legislativa y calificó la situación de “insostenible”.

Si bien dijo no poder asegurar en un cien por ciento que el senador Galeano presentará renuncia, el senador Galaverna dijo creer que eso ocurrirá y manifestó que “no se mostró reacio” a la posibilidad en sus conversaciones con él.

Subrayó que la postura de la mayoría en la bancada cartista es apoyar la pérdida de investidura y dijo que “queda la pelota picando en la cancha del senador Erico Galeano”.

Galeano recurrirá a la Corte Suprema

Tras la confirmación en segunda instancia de su condena por vínculos con un esquema de tráfico internacional de drogas liderado por los presuntos narcotraficantes Miguel Ángel ‘Tío Rico’ Insfrán y Sebastián Marset, el senador Galeano anunció que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir la decisión del Tribunal de Apelaciones que ratificó la sentencia en su contra.

Lea más: Erico Galeano recurrirá a la Corte contra su condena a 13 años de cárcel