Caso Pecci: Rolón tilda de “irresponsable” a Filizzola tras grave denuncia

En declaraciones en el Senado ayer, miércoles, el senador opositor Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) realizó duras críticas y lanzó severas acusaciones contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, afirmando que la falta de resultados en la investigación en Paraguay sobre la autoría moral del asesinato en 2022 del fiscal Marcelo Pecci se debe a que el titular del Ministerio Público es amigo de personas vinculadas al caso de lavado de dinero y narcotráfico ‘A Ultranza’, que Pecci investigaba.

“El fiscal general del Estado tiene amigos cercanos a ‘A Ultranza’ y por eso no hace nada”, dijo el senador Filizzola sobre la falta de avances en Paraguay para esclarecer quién ordenó la muerte de Pecci, quien fue asesinado mientras estaba de vacaciones en Cartagena, Colombia, en mayo de 2022.

En conversación con ABC Cardinal este jueves, el fiscal general Rolón reaccionó calificando como “una barbaridad y un acto de extrema irresponsabilidad” las afirmaciones del senador Filizzola, a quien acusó de atacar al Ministerio Público “con propósitos eleccionarios”.

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“Si este irresponsable sabe los nombres, que haga una denuncia”, agregó.

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“Debilitar el progreso”

El fiscal general dijo que analizará “cursos de acción” para responder a las acusaciones que hizo el senador Filizzola, teniendo en cuenta que este tiene fueros parlamentarios.

“Él se escuda en sus fueros y le pido que sea simplemente ciudadano, que se despoje de su odio contra ciertas instituciones y aporte datos reales, que sea patriota y no simplemente menoscabe la integridad” de la Fiscalía, agregó.

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Finalmente, atribuyó las expresiones de Filizzola a un supuesto intento de “debilitar el progreso” del Ministerio Público, al tiempo que defendió al ente como “absolutamente independiente e imparcial”.

La falta de resultados del Ministerio Público paraguayo en la investigación del asesinato de Pecci –cuyos autores materiales y logísticos ya fueron detenidos y condenados en Colombia– ha sido objeto de críticas recurrentes de parte de la oposición política y de la familia del fiscal fallecido, que ha denunciado que se le ha negado el acceso a la carpeta fiscal del caso.