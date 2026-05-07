¿Dos semestres en un mes?: Nasser Esgaib niega ser abogado “mau” pero se embarra con fechas

En la sesión de la Junta Municipal de Asunción de ayer, el concejal y supuesto abogado Nasser Esgaib Ortega intentó defender la legalidad de su título, apelando a un relato cronológico y hasta a teorías conspirativas como una supuesta “campaña de odio” contra el Partido Colorado, sin embargo, lo único que hizo fue embarrarse más.

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El mismo remontó su relato incluso a los orígenes de las leyes de creación de universidades, y que en el caso particular de la Universidad Sudamericana, donde además de él obtuvieron su título “grandes referentes políticos” como su padre, el diputado cartista Yamil Esgaib y el senador con permiso Hernán David Rivas (ANR, HC).

“En el año 2009, con el Partido Colorado en la llanura, se crea y se habilita la Universidad Sudamericana con la firma de Fernando Lugo del Frente Guasú; el presidente del Congreso, Miguel Carrizosa de Patria Querida, el presidente de la Cámara de Diputados, Salym Buzarqui (PLRA) y eso se refiere a que compañeros alumnos de una universidad, desde el año 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 5 años después hayamos egresado", alegó Esgaib.

El mismo hizo énfasis en que supuestamente no estaban sus correligionarios en el poder en ese momento, pero lo relevante de su cronología está en los años de estudio, ya de haber iniciado en 2009, tendría que haber hecho dos semestres en un solo mes, según remarcó el diputado Raúl Benítez.

“La explicación de Nasser Esgaib confirma que estamos ante una fábrica de títulos falsos. Según él, “estudió” desde el año 2009. La universidad sudamericana se crea por ley el 29/10/2009 y recién el 10/11/2009 se habilita derecho.¿Estudió 2 semestres en un mes?“, cuestionó Benítez.

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El cuestionamiento del diputado opositor se sustenta en documentación oficial, ya que la facultad de derecho no podía haber operado sin estar habilitada, lo cual ocurrió recién el 10 de noviembre de 2009, lo que deja como único tiempo para desarrollar los dos primeros semestres entre la segunda quincena de noviembre y diciembre.

Todo esto con la particularidad adicional de que diciembre, por ser un mes mayormente festivo (feriado por la Virgen de Caacupé, Navidad y Año Nuevo) las actividades son casi nulas en todos los estamentos, incluido el universitario.

“Cuando nos egresamos nos dieron un certificado con toda la carga horaria correspondiente y asignada para poder culminar con todos los sellos y las visaciones del mismo gobierno no colorado”, acotó Nasser, mismos papeles con los que cuenta Rivas sin que estos puedan certificar su condición de abogado.

El mismo también expuso fotos de su juramento como abogado ante el exministro de Corte Víctor Núñez y la gestión de su matrícula en el año 2013, mismo proceso que tranquilamente cumplió en su momento Rivas.

Benítez remarcó que precisamente Nasser Esgaib y Hernán Rivas comparten más coincidencias que la de eventualmente cruzarse en la facultad, ya que Nasser hizo su último año en 2013, y Rivas supuestamente empezó sus estudios universitarios en 2011.

“Nasser Esgaib fue compañero de Hernán Rivas, definitivamente. Con esto, lo que está demostrado es que Nasser como Hernán Rivas tienen título falso. Nasser Esgaib es de la misma camada, de la misma promoción de Hernán Rivas”, insistió el diputado Raúl Benítez.

Justamente, Nasser alegó que supuestamente porque uno tenga sospechas de tener un título falso, todos los alumnos de esas universidad tienen que estar sospechados y que si su título fuese dudoso, no hubiese accedido posteriormente a un diplomado en Gobernabilidad, Gerencia política y gestión pública de la Universidad Columbia.

“Es terrible la persecución que estamos recibiendo los alumnos que nos hemos egresado y que hemos estudiado en la misma universidad, donde, porque se dice, se presume, se cree, se habla (...) que hay un problema con un alumno o con una persona”, afirmó.

Esgaib, en la misma línea que su padre, el diputado Yamil Esgaib cuyo título de licenciado en Administración de Empresas de la Sudamericana también está en duda, utilizó el argumento de que supuestamente todo se trata de una “campaña de odio” y una persecución.

“Esto es una campaña sucia, es una campaña de odio, es una campaña concurrente como ”ANR nunca más", el “Mameluco Naranja”, el “avión iraní”, el título del vicepresidente (Pedro Alliana), el título del senador (Hernán Rivas), el título del diputado (Yamil Esgaib), el título del concejal (él mismo), ninguna propuesta, presunciones, divagues, disparates", alegó.