Frente Guasú advierte que decretos sobre energía obligarán a la ciudadanía a pagar tarifazos

El Frente Guasú, nucleación de izquierda actualmente liderada por el exsenador Sixto Pereira, convocó a rueda de prensa para repudiar los decretos firmados por Peña. Sus autoridades sostienen que la energía del Paraguay no puede convertirse en un “regalo” para unos pocos mientras que la mayoría trabaja cada día para pagar sus cuentas.

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Alertan que esto solo traerá beneficios a empresas que consumen enormes cantidades de electricidad, que generan pocos empleos y dejan escaso beneficio concreto para el país.

“Mientras tanto, al pueblo paraguayo ya se le viene anunciando posibles aumentos de tarifas. Es decir: barato para las grandes corporaciones, más caro para la gente”, reza un comunicado.

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Subirá la tarifa a la ciudadanía, dicen

Durante la conferencia de prensa, Pereira dijo que los decretos facilitan a empresas de IA y criptominería energía por debajo del precio, “es decir, entregar, subsidiar nuestra energía, mientras tanto en nuestro país hay problemas graves, tanto para la población como para la pequeña y mediana empresa”, señaló.

“Lo que va a ocurrir es ampliar las tarifas para todos los usuarios en general”, acotó Roberto Colman.

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Agregó que en el corto plazo vamos a tener una crisis de suministro de energía y la ANDE va a tener que “hacer una gran inversión en fuentes de energía eólica, solar o nuclear”.

Ana Valdez señaló que cuando la ANDE pierda dinero por la energía subsidiada, lo que el ente necesite calzar lo va a “recaudar” sobre las familias trabajadoras del país.

Finalmente, Juanica Suriaga anunció que está en marcha la organización de una audiencia pública que convoque a técnicos, sectores sociales, sindicatos, especialistas en el tema y a la ciudadanía en general.