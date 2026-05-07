Intentan reflotar peligroso proyecto de “blanqueo exprés 2.0″ a favor de corruptos

Procesados por delitos como lesión de confianza hasta asociación criminal se verían beneficiados, con la supuesta excusa de “reducir la mora judicial”, que fue el argumento esgrimido por el diputado y miembro del Consejo de la Magistratura (CM), Édgar Olmedo (ANR, B - Aliado cartista) para plantear este proyecto denominado “blanqueo exprés 2.0″, ya que es la segunda iniciativa planteada en Diputados con potencial beneficio sobre todo a políticos corruptos.

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“¿Qué es delito? Lesión de confianza, estafa, producción de documentos no auténticos, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, lavado de dinero, asociación criminal... es decir, todos los hechos punibles que afectan a los que son de corrupción, él (por Olmedo), quiere que sea juzgado por un Tribunal Unipersonal", alertó la diputada y exfiscal Rocío Vallejo (Partido Patria Querida).

A modo de ejemplo, citó entre los casos graves que se verían afectados por esta reforma el del senador -exaliado cartista- Erico Galeano, condenado por lavado de dinero vinculado al narcotráfico o el del extinto senador cartista, Óscar González Daher, condenado por usura y otros delitos.

El proyecto de ley que modifica el artículo 41 de la Ley N° 1286/98, Código Procesal Penal (Tribunales de Sentencia)" propone una pequeña pero peligrosa reforma, que consiste en que un Tribunal Unipersonal (un solo juez) sea el que juzgue delitos con expectativa de pena de hasta 5 años de prisión, entre los que entrarían los delitos económicos.

Actualmente la ley establece que todos estos delitos, que tengan expectativa de pena mayor a 2 años de prisión, necesariamente deben ser analizados por un Tribunal de tres miembros, al menos haciendo más difícil buscar corromper a tres que a un solo magistrado.

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“Él dice que es para descongestionar los casos. Yo confío en su buena fé, pero la realidad va a ser que casos como el de Erico Galeano o un caso de corrupción pública va a juzgar un solo juez. Es más fácil comprar un juez que tres”, remarcó la legisladora.

La misma enfatizó que pese a las críticas a la justicia, aún hay fiscales y jueces con integridad que como parte de un Tribunal son capaces de hacer frente a las presiones y la corrupción, lo cual se torna más difícil cuando casos grosos son juzgados por una sola persona.

De manera preocupante, la iniciativa tiene dictámenes divididos, pese a que en audiencia pública, la camarista y coordinadora de la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia, Silvana Luraghi, coincidió en la advertencia del posible beneficio a corruptos.

El proyecto no figuraba en el borrador de orden del día para la sesión ordinaria de este martes 12, pero hasta que no salga el temario oficial no se puede asegurar que no pretendan apurarlo.