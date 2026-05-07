Rolón se escuda en falta de denuncias por cuestionamientos hacia Aldo Cantero y caso Conmebol

Hoy, el fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández, fue cuestionado sobre cómo habría casos donde abogados tendrían contacto o cercanía con fiscales a cargo de causas.

Específicamente se mencionó el caso del expresidente Mario Abdo Benítez, investigado por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, al igual que el caso Conmebol.

Del primer caso mencionado se recuerda que el abogado del expresidente Horacio Cartes, Pedro Ovelar, habría mantenido comunicaciones y cierta cercanía con el fiscal Aldo Cantero.

Sobre el segundo, los fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Jorge Arce, cuyo jefe es Emiliano Rolón Fernández, consumaron el sometimiento del Ministerio Público para la venganza personal de Alejandro Domínguez, titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol, contra ABC Color con una acusación sin sustento legal contra directivos del Banco Atlas. El abogado de la Conmebol es Claudio Lovera.

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Rolón no da respuestas concretas

Como tiende a hacerlo, Rolón, al ser consultado sobre la situación de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, evitó dar respuestas concretas y también dijo que no puede brindar una respuesta “categórica” sobre si existe una investigación conclusiva contra ellos en este momento, pese a todas las denuncias periodísticas.

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El argumento del titular del Ministerio Público para justificar la falta de medidas sobre ellos fue la supuesta ausencia de denuncias formales para que así se activen los “mecanismos internos”.

Ante la insistencia de las consultas para una respuesta directa sobre una supuesta incidencia de terceros en las carpetas fiscales, Rolón instó: “Hagan su denuncia. Vamos a tomar nota y vamos a seguir el caso”.

“No puedo decirle en este momento una respuesta categórica afirmativa o negativa. De todos modos le agradecería que me hagan llegar, si existe, alguna denuncia para que se activen los mecanismos internos y tengo respuesta en brevedad”, alegó sobre los cuestionamientos en torno a la investigación e imputación al expresidente Abdo Benítez.

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“Existen mecanismos internos”

Ante el cuestionamiento hacia la credibilidad de la Fiscalía por los mencionados casos, al igual que otros, el fiscal general dijo que “existen mecanismos internos que por vez primera funcionan” para denuncias.

“Si ustedes creen que como parte, porque veo que su línea periodística y las líneas y los intereses de un banco son iguales, si ustedes creen que están perjudicados en sus intereses, existen mecanismos internos que por vez primera y desde mi gestión funcionan. Hay una sección de asuntos internos que se llama inspectoría general”, mencionó.

Al respecto, dijo que existe un consejo asesor al igual que un Tribunal de Disciplina que juzga cada caso para detectar una posible falta administrativa o conducta delictual.

“Confiemos en la institucionalidad republicana, ejerzamos los mecanismos de control, pero me parece también impropio que solamente ataquemos con la opinión pública sin que estos temas los tratemos como deben ser en un estado social de derecho", declaró en ABC AM 730.

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Caso Conmebol

En lo que refiere al caso Conmebol que involucra al abogado Claudio Lovera por la denuncia de un “copy-paste” de correos privados en un expediente fiscal, Rolón, desde su perspectiva de “jurista con 45 años de experiencia”, argumentó que si él fuera el abogado en un caso con tales irregularidades, sería como “aleluya, enhorabuena”.

“Voy y reviento en la audiencia preliminar que es el mecanismo en un proceso abierto. Entonces, yo no anticiparía mis cartas a jugar cuando el conflicto lo tengo que definir ante un juez en un acto procesal oral y público. Entonces, no sé si eso se adecua a la respuesta que se pretende, pero sería mi nivel de reacción como litigante”.

También reconoció que el Ministerio Público es una institución “permeable, por supuesto que sí”, pero según él, existe un “ánimo de corregir siempre”.

"No va a haber ninguna protección de mi parte, a nadie; tengo un compromiso con el pueblo. No tengo cómplice, no tengo recaudadores y soy firme en lo que hago“, concluyó.

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