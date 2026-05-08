Acusan al senador Maidana de instrumentar la justicia en contra de colorados disidentes

El actual concejal colorado disidente y actual pre candidato a intendente de Luque, Diego Romero, culpó directamente al senador Derlis Maidana (ANR-HC) de estar detrás de su nueva imputación y pedido de arresto domiciliario para quitarlo de la carrera política. Esto teniendo en cuenta que Maidana es padrino político del intendentable Hugo Farías (ANR-HC).

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El concejal Diego Romero, el 6 de mayo pasado, fue nuevamente imputado por lesión de confianza, estafa y producción de documentos en el marco de la investigación por un presunto desvío de G. 12.000 millones de la Cooperativa de Luque durante el 2023, en donde fue vocal titular y dentro de sus funciones presentó la denuncia ante el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) y luego ante el Ministerio Público en setiembre del 2024.

Sin embargo, ambas instituciones nada hicieron, hasta que un día antes del lanzamiento de su precandidatura a intendente de Luque por Colorado Añeteté, fue imputado junto con los demás miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa de Luque.

“Me imputaron justo antes de mi lanzamiento, fue solo para desprestigiar mi candidatura. Yo hice la denuncia de los graves hechos en la cooperativa y también me incluyeron en la imputación”, lamentó Romero.

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La primera imputación realizada por la fiscal Sophía Galeano fue el 25 de noviembre del 2025, más de un año después de la denuncia presentada por los tres vocales: Diego Romero, Francisco Peralta y Javier Marecos, este último concejal departamental de Central y hermano de Juan Ángel Marecos, precandidato a concejal del cartismo en Luque.

Aquí la fiscal imputó a todos los directivos de la cooperativa, incluyendo a los tres vocales denunciantes. En el marco de la investigación el 28 de noviembre del 2025 el juez Rodrigo Estigarribia aceptó la imputación y dio por iniciado el proceso.

No obstante los vocales apelaron la decisión judicial y un Tribunal de Apelaciones el 30 de diciembre del 2025 resolvió que en el acta de imputación no se describió adecuadamente la responsabilidad de los hechos por lo cual se revocó la decisión del juez Estigarribia.

La fiscal Galeano presentó un recurso de apelación general el 20 de abril pasado, luego se recusó a la agente del Ministerio Público.

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“Este proceso es netamente para encerrarme en mi casa y que no pueda salir a denunciar los hechos de corrupción y tampoco pueda hacer campaña. Están instrumentando la justicia y el responsable es el senador Derlis Maidana, miembro del Jurado, para beneficiar a su candidato”, dijo el concejal Romero.

No incluyen a hermano del candidato

En tanto que, a poco menos de un mes de las elecciones internas, la fiscal Laura Ramírez volvió a presentar el acta de imputación contra los directivos de la cooperativa de Luque, pero llamativamente en esta ocasión fue excluido del proceso Javier Marecos, hermano del candidato a concejal del intendentable Hugo Farías.

Debido a esto Diego Romero sostiene que la nueva imputación es una prosecución política y una instrumentación de la justicia para perjudicarlo políticamente.

Lamentó que muchos fiscales sean amedrentados para imputar a mansalva a los colorados disidentes y citó al ex presidente Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola y al presidenciable por Añeteté Arnoldo Wiens, quienes también afrontan diferentes procesos judiciales.

“Instalan en Luque que estoy procesado, justo a días de las elecciones. El senador ya había amedrentado a una fiscal que imputó a la madre de Hugo Farías y ahora sigue presionando para que me procesen”, lamentó Romero.

El candidato lamentó que el Ministerio Público no haya comenzado aún una investigación contra el cartista Hugo Farías pese a estar denunciado por enriquecimiento ilícito, pero es rápido para procesar a los adversarios políticos del cartismo.

“El Ministerio Público se maneja como un kiosco en donde se venden imputaciones en contra de los opositores y no avanza la investigación para otros”, dijo Diego Romero.

El senador Derlis Maidana, junto al diputado cartista Rodrigo Gamarra en un mitin político en Luque, había amedrentado a una fiscal, que imputó a Aida Aquino de Farías, madre del cartista Hugo Farías en el marco de un accidente laboral.