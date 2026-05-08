Fiscal General “incapaz” pide aumentazos, pero no ejecuta fondos según Filizzola

Filizzola y el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón están enfrascados en una guerra de acusaciones. El senador primero dijo que el Ministerio Público no aclara el asesinato del fiscal Marcelo Pecci porque Rolón tiene amigos en la causa de lavado y narcotráfico ‘A Ultranza’, y Rolón lo acusó de irresponsable y de odiar la institución.

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Ahora, Filizzola cuestionó duramente que Rolón pida al Congreso aumentos presupuestarios mientras desabastece sus laboratorios y no ejecuta fondos de construcción, técnicos y otros.

Rolón había pedido al cartismo una ampliación de US$ 20 millones para este ejercicio fiscal, pero el Senado solo le aprobó G. 7.400 millones para aumentos salariales de fiscales y fiscales adjuntos.

No es carencia, es incapacidad

Filizzola afirmó que Rolón no puede sostener un discurso de “carencia” cuando el titular del Ministerio Público es incapaz de utilizar los recursos que ya tiene asignados.

Dijo que este año, 2026, al cierre del primer trimestre, rubros críticos como instrumental químico, maquinarias y equipos de computación presentaban una ejecución de cero. Agregó que mientras públicamente se denuncia una supuesta “crisis estructural de laboratorios y equipamientos”, internamente los recursos permanecen sin utilizarse.

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Señaló que el 2025 fue más preocupante. Dijo que la Fiscalía recibió una ampliación presupuestaria de G. 4.723 millones para maquinarias y equipos —incluidos laboratorios—, pero ejecutó solo G. 8,9 millones.

Agregó que en productos químicos y medicinales, vinculados directamente a laboratorios e insumos técnicos, la ejecución fue de apenas el 19%, dejando sin utilizar G. 811 millones de los G. 1.000 millones disponibles.

Dijo además que en 2024, el saldo ocioso fue de casi G. 70.000 millones pero que lo más grave, según el senador, es que la Fiscalía solicitó ampliaciones millonarias y luego terminó con saldos sin usar que superan el monto de la propia ampliación recibida.

Finalmente recordó que en 2023, Rolón dejó sin ejecutar más de G. 72.391 millones. “Pero hay un detalle mucho más importante porque en ese periodo recibió ampliaciones presupuestarias por G. 91.690 millones, sentenció.