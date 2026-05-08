Renuncia de Rivas confirma el caso, dice diputado y pide “destrozar el esquema”

Raúl Benítez, diputado del departamento Central (PEN), reaccionó a través de sus redes luego de que Hernán Rivas oficializara su renuncia a la Cámara de Senadores este viernes en medio de la presión por el caso de su presunto título falso de abogado, un asunto que reflotó esta semana cuando la Corte Suprema de Justicia decidió anular el sobreseimiento definitivo y ordenó un juicio oral.

Para el diputado opositor, el hecho de que Rivas decidiera apartarse de su cargo no constituye otra cosa más que la confirmación de algo que se viene denunciando desde hace años ante la omisión cómplice del cartismo.

“La renuncia de Hernán Rivas no se puede traducir en el cierre del caso, es más, esto confirma el caso. Acá Rivas se valió de un esquema que existía antes de su llegada al Congreso y sigue existiendo hasta hoy”, escribió Benítez en X (anteriormente Twitter).

En noviembre de 2023, Raúl Benítez y la entonces senadora Kattya González, presentaron una nota a la Contraloría General de la República solicitando una fiscalización especial inmediata a la Dirección de Registros de Títulos, dependiente del Viceministerio de Educación Superior, sobre la normativa legal vigente y los procedimientos correspondientes a los registros de títulos expedidos por la Universidad Sudamericana, desde el 1 de enero de 2015 hasta el 30 de octubre de 2023.

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Pedido de pérdida de investidura

Los legisladores del PEN plantearon que Rivas perdiera su investidura a causa del dudoso origen de su título universitario de abogado. En un documento de 52 páginas expusieron, entre otras cosas, que en plena restricción por pandemia, Rivas gestionó su título el 9 de junio de 2020 en la Universidad Sudamericana que estaba limitada en su funcionamiento por medidas sanitarias.

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El siguiente punto de la acusación guarda relación con el certificado de estudios y sus “inconsistencias, irregularidades y falsedades manifiestas”.

“Rivas no cursó nunca la carrera de Derecho, su título es un documento de contenido falso que se utilizó para el acceso al cargo de representante de la Cámara de Diputados (primero) y de la Cámara de Senadores (después) ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Para dicho menester el acusado Hernán Rivas usó indebidamente su influencia y movió todo el aparato institucional del Ministerio de Educación y Ciencias para la gestión del registro de su título universitario en menos de 24 horas, en abierta violación a normas internas que rigen el proceso de registro de títulos de grado”, puntualiza el documento presentado.

Teniendo en cuenta estos señalamientos, el diputado Raúl Benítez remarcó la necesidad de seguir presionando hasta que los órganos pertinentes lleguen al fondo de la cuestión, ya que de lo contrario, el mismo esquema seguirá operando.

“Renunció Hernán Rivas, pero acá lo importante es lo que va a ocurrir en el ámbito de la justicia. Necesitamos destrozar el esquema que imprime títulos falsos y que todos sus actores caigan”, sentenció el legislador.

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