¿Cartistas boicotean a Alliana en medio de la definición de su candidato a vicepresidente?

Es la tercera vez que la Cámara de Senadores, presidida por Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), incluye en el orden del día, pero no se trata el proyecto de ley sobre tren de cercanías, pese a que la norma ya cuenta con dictámenes de dos de las principales comisiones del Senado: Hacienda y Presupuesto y Cuentas y Control. En cambio, las comisiones de Legislación y de Obras Públicas todavía no emitieron postura.

El hecho surge en medio de una aparente disputa interna dentro del oficialismo sobre quién será el candidato a vicepresidente que acompañará a Pedro Alliana en las elecciones generales de 2028, un escenario que empieza a tensionar a los distintos sectores del movimiento cartista.

El vicepresidente había publicado en su cuenta de X una fotografía junto a senadores cartistas tras una reunión realizada un día antes de la sesión.

Fue un gusto participar de una reunión con el presidente del Congreso, Basilio Núñez, y senadores de nuestra bancada. Dialogamos sobre las prioridades del país y ratificamos que el Tren de Cercanía es clave para mejorar el transporte y la calidad de vida de todos los paraguayos. pic.twitter.com/Tc9NxCuJuC — Pedro Alliana (@AllianaPedro) May 5, 2026

“Fue un gusto participar de una reunión con el presidente del Congreso, Basilio Núñez, y senadores de nuestra bancada. Dialogamos sobre las prioridades del país y ratificamos que el Tren de Cercanía es clave para mejorar el transporte y la calidad de vida de todos los paraguayos”, expresó Alliana el martes último.

Sin embargo, pese al respaldo público del vicepresidente, el proyecto no pudo ser tratado en la Cámara Alta por falta de quórum, lo que generó fuertes interpretaciones dentro del oficialismo sobre un eventual mensaje político dirigido al segundo del Ejecutivo.

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La propuesta remitida por el Poder Ejecutivo corresponde al Mensaje Nº 369, presentado el pasado 26 de marzo de 2026 por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

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El proyecto de ley plantea modificar y ampliar la Ley 7434/2025 de reforma del tren de cercanías e incorpora disposiciones especiales para la implementación del proyecto mediante acuerdos “Gobierno a Gobierno” (G2G).

La interna cartista por la chapa de 2028

La falta de quórum en la sesión del Senado se produce en un momento en que dentro del cartismo ya comenzó la puja por la definición del futuro compañero de fórmula de Alliana para el 2028.

Entre los nombres que aparecen figura el titular de Diputados, Raúl Latorre, quien tendría el respaldo de 44 diputados cartistas y oficialistas.

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Otro de los aspirantes es el gobernador de Guairá, César Sosa, impulsado por los 15 gobernadores cartistas.

Mientras tanto, el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, aparece como el candidato con respaldo dentro del Senado y sectores cercanos a Honor Colorado.

Fiscalía logró ampliación presupuestaria en la misma sesión

Llamativamente, durante esa misma sesión apareció como adenda el tratamiento de la ampliación presupuestaria para el Ministerio Público, que sí logró avanzar en el Senado.

La Cámara Alta aprobó una reprogramación de G. 7.400 millones, equivalentes a unos USD 1,2 millones, destinados principalmente a ajustes salariales para agentes fiscales.

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El tratamiento se dio poco después de que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, manifestara al presidente Peña la necesidad de aumentar en USD 20 millones el presupuesto de la institución.

El contraste político no pasó desapercibido: mientras el proyecto emblemático del Ejecutivo quedó sin tratamiento por falta de quórum, la ampliación para la Fiscalía sí consiguió respaldo inmediato en la Cámara de Senadores.