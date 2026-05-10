Junta sesiona al límite y buscan 13 votos para frenar “blanqueo” de Nenecho y Bello

A las 13:00, la Junta Municipal de Asunción está convocada a una sesión extraordinaria para tratar la rendición de cuentas del 2025. Si el pleno no logra sesionar y aprobar o rechazar el documento antes de la medianoche, las cuestionadas gestiones de Óscar “Nenecho” Rodríguez y el actual intendente, Luis Bello, quedarán liberadas de responsabilidad política por la vía del silencio legal.

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Este panorama es tras el boicot del viernes, donde el cartismo dejó la sala sin quórum; sin embargo, hoy se contaría con los números justos para abrir el debate.

Habría 13 votos exactos para rechazar

La concejal Fiorella Forestieri, de la bancada opositora, confirmó en diálogo con ABC que, según los acuerdos de último momento, existirían los 13 concejales necesarios para sesionar.

Subrayó que la clave está en la unión de dos sectores. Uno de ellos es el grupo de nueve concejales que se mantienen firmes en el rechazo al balance. A ellos se unen cuatro concejales de la disidencia colorada que firmaron el pedido de sesión extraordinaria: Jesús Lara, Rosana Rolón, Daniel Ortiz y Juan José Arnold.

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“Tendríamos lo mínimo y justo necesario para no aprobar este balance que pretende blanquear muchas dudas ante la ciudadanía”, señaló Forestieri. La concejal advirtió que permitir la aprobación automática sería una actitud “cobarde” ante una ciudad que sigue con infraestructura rota y deudas asfixiantes.

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El millonario desvío que marca el balance

Lo que está en juego no es solo un trámite administrativo. El balance 2025 incluye el periodo en que una intervención confirmó el desvío de G. 512.000 millones de bonos que debían destinarse a obras, pero que la administración de “Nenecho” Rodríguez utilizó para pagar salarios.

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A esto se suma una deuda municipal acumulada de G. 850.000 millones, donde los intereses (G. 875.000 millones) ya superan al capital original. Pese a estas irregularidades que hoy investiga la Fiscalía, “Nenecho” Rodríguez busca regresar como candidato a concejal en las próximas elecciones.

Tres administraciones bajo la lupa

La rendición de cuentas que debe tratarse hoy es compleja, ya que abarca tres etapas diferentes de un mismo año, según detalló Forestieri. Se trata de la gestión previa de Rodríguez, el periodo de la intervención liderada por Carlos Pereira y el actual mandato de Luis Bello.

Desde la bancada opositora aseguran que la posición es “un no rotundo al balance”.