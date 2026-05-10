Senado vuelve a incluir Tren de Cercanías tras revés e interna cartista por 2028

La Cámara de Senadores resolvió reincorporar al orden del día el proyecto de ley del Tren de Cercanías para una sesión extraordinaria prevista el martes a las 9:30, luego de que la iniciativa volviera a quedar sin tratamiento en la última sesión por falta de quórum.

El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo mediante el Mensaje N.º 369 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, busca modificar y ampliar la Ley 7434/2025 e incorporar mecanismos de ejecución bajo acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G), una de las apuestas estratégicas en materia de transporte urbano.

Tercera postergación y señales políticas dentro del cartismo

Es la cuarta vez que el proyecto del Tren de Cercanías figura en el orden del día del Senado. La misma cuenta con dictámenes favorables de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, y Cuentas y Control. Sin embargo, las comisiones de Legislación y Obras Públicas aún no han emitido postura.

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El hecho político no pasó desapercibido: el miércoles último, la falta de quórum sorprendió incluso luego de gestiones directas del vicepresidente Pedro Alliana, quien un día antes había mantenido una reunión con senadores del oficialismo para impulsar la aprobación del proyecto.

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Interna cartista y pulseada por la chapa 2028

La dilación del tratamiento legislativo ocurre en paralelo a una creciente interna dentro del movimiento Honor Colorado, donde ya se perfila la disputa por el acompañante de fórmula de Alliana para las elecciones generales de 2028.

Entre los principales nombres en discusión figuran:

Raúl Latorre, con fuerte respaldo en Diputados y sectores oficialistas.

César Sosa, impulsado por gobernadores cartistas.

Juan Carlos Baruja, con apoyo en sectores del Senado y del oficialismo más cercano a Honor Colorado.

El Senado, presidido por Basilio Núñez, ya incluyó en varias ocasiones el proyecto del Tren de Cercanías sin lograr su tratamiento efectivo, lo que refuerza las interpretaciones sobre diferencias internas en el bloque oficialista.

Contraste político: el caso de la Fiscalía sí avanzó

En la misma sesión en la que el Tren de Cercanías volvió a quedar fuera de debate, el Senado sí aprobó una ampliación presupuestaria para el Ministerio Público.

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La Cámara Alta dio luz verde a una reprogramación de G. 7.400 millones (unos USD 1,2 millones) destinados principalmente a ajustes salariales para agentes fiscales.

El pedido se dio poco después de que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, planteara al presidente Santiago Peña la necesidad de incrementar significativamente el presupuesto institucional.