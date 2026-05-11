Erico Galeano presentaría mañana su renuncia por “sugerencias” de abogados

El abogado Ricardo Estigarribia, uno de los defensores legales del senador cartista Erico Galeano, confirmó que tras una conversación entre el político y su equipo jurídico, mañana Galeano presentaría su renuncia a la Cámara Alta.

“Estamos en frecuente comunicación; él nos ha exteriorizado su voluntad de presentar su renuncia a su banca en el Senado. En ese sentido vamos a arbitrar los mecanismos necesarios para que se materialice el día de mañana en el transcurso de la mañana”, confirmó.

Asimismo, alegó que la salida de Galeano es “por una cuestión de paz y tranquilidad suya y de su familia”, mientras que la presentación de la renuncia recién mañana es por “sugerencias” de sus abogados.

“Lo sugerimos que lo realice mañana antes de la sesión”, agregó y también adelantó que hoy se reuniría nuevamente con su cliente. “Meramente hablamos de que va a renunciar, me preguntó los pasos a seguir, le expliqué y meramente a eso nos limitamos en la conversación", concluyó Estigarribia.

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Erico Galeano, condenado

El senador colorado Erico Galeano, condenado por lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza PY, tendría las horas contadas en la Cámara Alta.

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Tras meses de blindaje y chicanas, la bancada oficialista reconoció que el legislador ya no cuenta con el respaldo político necesario para evitar su expulsión.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, decidió finalmente no esperar más una eventual renuncia de Erico Galeano y resolvió incluir por adenda en el orden del día de la sesión de mañana el tratamiento de su pérdida de investidura que será inminente.

El senador soporta una condena a 13 años de prisión por lavado de activos y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza.

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