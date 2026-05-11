Diputados cartistas quieren enterrar interpelación a Baruja, su virtual candidato

Recién hoy, un día antes de las sesión ordinaria de la Cámara de Diputados convocada para mañana a las 9:00, se dio a conocer el orden del día, donde llamó la atención como primer punto el proyecto de resolución “que cita e interpela al ministro de urbanismo, vivienda y hábitat, Juan Carlos Baruja Fernández”, que viene siendo pateado desde hace caso dos meses.

Lea más: Reflotan interpelación a Baruja: interna colorada se enfría y bajan la tensión

El pedido ni siquiera figuraba entre los 15 puntos del borrador del orden del día, sin embargo, ahora fue incluido como primer punto, lo que señala el claro interés de enterarlo definitivamente, sobre todo porque Baruja es quien correría en punta para ser dupla en una chapa presidencial por el cartismo para el 2028 junto a Pedro Alliana.

Si bien los 44 diputados cartistas y oficialistas tienen a su propio candidato a vicepresidente, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), la virtual nominación de Baruja -preferido por el presidente de la ANR, Horacio Cartes y elogiado por Alliana- hace que se active el blindaje hacia el mismo pese a que no haya aclarado los cuestionamientos que motivaron este pedido de interpelación.

El caso que motivó el pedido de citación a Baruja fue la adjudicación de viviendas “de interés social” del MUVH a legisladores aliados al gobierno, empezando por el senador expulsado y exaliado del cartismo, Javier Chaqueñito Vera, y a familiares de la senadora cartista Zenaida Delgado, entre otros.

Los cuestionamientos, antes que disiparse se confirmaron, ya que el MUVH se vio obligado a revertir la adjudicación del departamento en el edificio Las Residentas I de Luque a favor de Chaqueñito, tras comprobarse que ni siquiera lo habitaba, requisito contractual inevitable para ser beneficiario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Incluso ahora, siguen surgiendo más cuestionamientos hacia Baruja, tras comprobarse que hay casos donde adjudicaron departamentos del MUVH en apenas un día, es decir, tiempo “record” a favor de allegados del gobierno.

Habrá que ver la justificación de algunos aliados cartistas, como el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Hugo Meza (ANR. B), que había cuestionado que Baruja sea candidato a vicepresidente por HC, debido a que está “más golpeado que carne de milanesa” por sucesivos escándalos en su administración.

No obstante, desde la bancada mayoritaria de Honor Colorado ya adelantaron que irán por el archivamiento, algo que ya expresó en varias ocasiones uno de sus vicelíderes de bancada, Alejandro Aguilera (ANR, HC), alegando que supuestamente el caso ya está cerrado desde el momento en que se revirtió la adjudicación a Chaqueñito e incluso, que posteriormente este fue expulsado del Congreso.

De todos modos, hay que aclarar que Chaqueñito Vera finalmente fue expulsado, pero no por este caso, sino por audios comprometedores donde se hacía mención a presunto abuso de menores.

Para que prospere la interpelación, se necesita mayoría absoluta, es decir, 41 votos. Sin embargo, solo los cartistas y sus satélites de la bancada ANR-B cuentan con 44 votos, por lo que es casi un hecho el blindaje al ministro.