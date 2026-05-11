¿Reunión para limar asperezas?: Bachi Núñez recibe al líder de la bancada cartista en Diputados

“Mantuve una productiva reunión de trabajo con el Diputado Miguel del Puerto, líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara de Diputados”, mencionó escuetamente, a través de su cuenta en X el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez.

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Consultado al respecto, Del Puerto afirmó que el encuentro fue “solo para mejorar la coordinación en proyectos legislativos, y de esa manera, mejorar el relacionamiento entre las bancadas de HC”.

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Precisamente el relacionamiento entre los bloques cartistas de ambas cámaras fue en creciente tensión, desde el debate de la Reforma de la Caja Fiscal, donde en el Senado pegaron a los diputados cartistas por dejarse someter y aprobar casi como vino la cuestionada versión del Ejecutivo.

Esto le valió a los diputados ser escrachados a nivel nacional por los gremios docentes, a lo que se sumaron los golpes desde el Senado.

Otro momento de confrontación se dio durante el debate del proyecto de ley para quitar el manejo de los millonarios fondos de Hambre Cero a los gobernadores cartistas de Concepción, Liz Meza y de Alto Paraná, César “Landy” Torres.

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Por iniciativa de cartistas como el senador Silvio “Beto” Ovelar, que argumentó el proyecto acusando de “po pohyi” (mano pesada o que roban demasiado) a los citados gobernadores, dieron media sanción, pero se encontraron con el rechazo de los Diputados.

En la Cámara Baja, además de rechazar el proyecto, dejaron clara la confrontación, mediante expresiones como la del vicepresidente primero de la Cámara y aliado cartista, Hugo Meza (ANR, B), que dijo que los senadores se creen “oráculos de la moralidad”.

El último conato de confrontación entre las bancadas de ambas cámaras fue por la dupla de Pedro Alliana para integrar la chapa de Honor Colorado de cara a las presidenciales del 2028.

Los senadores cartistas propusieron al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y senador con permiso, Juan Carlos Baruja, mientras que los cartistas y aliados en Cámara Baja al presidente de Diputados, el cartista Raúl Latorre.

En la disputa entre ambos bloques se sumaron los gobernadores cartistas, que nominaron al gobernador de Guairá, César Sosa (ANR, HC) y que se aliaron con los Diputados para pedir no apurar una definición, alegando estar centrados en las internas.

Pese al momento de alta crispación por el aparente intento de apurar la designación de Baruja como dupla de Alliana, este último tuvo que poner paños fríos anunciando que nominaría a su candidato a vicepresidente tras las internas municipales.