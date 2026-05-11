“Nenecho” busca desmarcarse de balance municipal rechazado: “Es de Luis Bello”

Ayer, domingo, la Junta Municipal de Asunción rechazó en una sesión extraordinaria el balance de gestión de la Intendencia de la capital del año 2025, que incluye las gestiones del exintendente Óscar ‘Nenecho’ Rodríguez y del actual intendente Luis Bello, ambos del Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana, ANR).

Los concejales que votaron por rechazar el balance señalaron la insolvencia estructural que padece la Municipalidad, que atraviesa un grave déficit entre sus ingresos y deudas, además de gastos desmedidos e insuficiente inversión en infraestructura durante los últimos meses de la administración de Rodríguez y los primeros de Bello.

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El exintendente Rodríguez -quien renunció a la Intendencia en agosto antes de su inminente destitución, luego de que una intervención de la Municipalidad hallara graves irregularidades administrativas– intentó desmarcarse de la situación argumentando que “no es el balance de ‘Nenecho’ el que fue rechazado, es el balance de Luis Bello”.

Niega responsabilidad porque fue intendente solo hasta mayo

Conversando con medios de comunicación hoy en el Congreso Nacional, el exintendente enfatizó que, desde su perspectiva, “decir que (el balance de 2025) es de ‘Nenecho’ es falso de toda falsedad” porque él solo estuvo a cargo de la intendencia hasta junio de 2025, tras lo cual fue apartado al iniciarse la intervención de la Municipalidad.

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A pesar de que fue intendente durante casi la mitad del año pasado, Rodríguez afirmó que medios de comunicación y grupos empresariales buscan “instalar” que el balance rechazado es atribuible también a él por motivos políticos, buscando perjudicar sus chances en las próximas elecciones municipales, en las que planea presentarse de nuevo como candidato a concejal municipal de la capital.

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“Esto es un fracaso de la administración actual, que algunos medios quieran instalar que rechazaron el blanqueo a Nenecho es falso”, insistió.

“Todo esto pasa desde que ‘Nenecho’ dijo ‘voy a ser candidato a concejal’”, agregó el exintendente. “’Nenecho’ es la piedra en sus zapatos y saben que el 7 de junio (día en que se llevarán a cabo las elecciones internas de la ANR en la que serán elegidos los candidatos para los comicios municipales de octubre) los asuncenos colorados me van a votar”.

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Al consultársele exactamente quién busca perjudicarlo de cara a las elecciones, el exintendente hizo referencias a “grupos de medios a quienes Nenecho les cobró impuestos que no estaban acostumbrados a pagar” y grupos empresariales a los que su administración cobró multas.