Política
12 de mayo de 2026 a la - 17:31

Rabonada en Diputados deja sin tratar interpelación de Baruja

Sala de deliberaciones con aproximadamente 20 personas, algunos sentados en escritorios, ambiente formal y profesional.
Tratamiento de interpelación del ministro Juan Carlos Baruja no avanzó debido a la falta de quórum en Diputados.

Rabonada en la Cámara de Diputados deja sin tratar el pedido de interpelación del ministro de Urbanismo Juan Carlos Baruja, virtual dupla cartista del actual vicepresidente Pedro Alliana para las presidenciales del 2028.

Por ABC Color

El proyecto de resolución “que cita e interpela al ministro de urbanismo, vivienda y hábitat, Juan Carlos Baruja”, que viene siendo postergado desde hace dos meses, nuevamente quedó en el tintero debido a que la sala de sesiones quedó sin quórum, luego de tres cortes de energía eléctrica y posterior rabonada de los parlamentarios.

El caso que motivó el pedido de interpelación del virtual pre candidato a vicepresidente para el 2028, Juan Carlos Baruja fue la adjudicación de viviendas “de interés social” del MUVH a legisladores aliados al gobierno, empezando por el ahora ex senador, Javier “Chaqueñito” Vera, y a familiares de la senadora cartista Zenaida Delgado y otros funcionarios públicos ligados al ministerio.

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Los cuestionamientos iniciales antes que disiparse se confirmaron con el paso de los días, debido a que el Ministerio de Urbanismo tuvo que revertir la adjudicación del departamento en el edificio Las Residentas I de Luque a favor del cuestionado senador ex aliado cartista Javier Vera, tras comprobarse que ni siquiera lo habitaba, requisito contractual inevitable para ser beneficiario.

Asimismo hasta la fecha siguen apareciendo los cuestionamientos hacia Baruja, tras comprobarse que hay casos en los que adjudicaron departamentos del MUVH en apenas un día, es decir, tiempo “récord” a favor de allegados de autoridades del gobierno.

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Sin embargo, de pasar a estar “más golpeado que carne para milanesa” Baruja ahora que obtuvo la bendición del presidente del Partido Colorado Horacio Cartes, para ser la dupla que acompañará a Pedro Alliana en su intención de llegar a la presidencia en el 2028, apunta a ser blindado por la mayoría cartista en la Cámara Baja.