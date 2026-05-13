Denuncia sobre máquinas de votación reaviva críticas, pero TSJE habla de caso “ya juzgado”

Las sospechas sobre presuntas irregularidades en el proceso de compra de máquinas de votación volvieron a instalar cuestionamientos sobre la transparencia de la Justicia Electoral. Esto, luego de que se conociera un dictamen de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) que plantea investigar al consorcio Comitia-MSA por supuestas inconsistencias detectadas en el primer llamado licitatorio.

Pese a las críticas provenientes principalmente de sectores de la oposición, desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) insistieron en que la situación no afectará el proceso electoral previsto dentro de menos de un mes.

El director de Administración y Finanzas del TSJE, Daniel Echagüe, aseguró que la institución no forma parte de la investigación actualmente abierta en la DNCP, debido a que esta guarda relación con una licitación ya cancelada.

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“Es un copy paste”, afirma Echagüe

Durante una entrevista en el programa “Mesa con EVP”, de ABC TV, Echagüe sostuvo que la denuncia dada a conocer recientemente es prácticamente idéntica a otra presentada anteriormente por la firma Bypar SA y que ya había sido desestimada por Contrataciones Públicas.

Según explicó, la presentación original fue realizada en noviembre del año pasado, varios meses después de que el proceso de adquisición de máquinas fuera cancelado por la propia Justicia Electoral.

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“La misma denuncia anónima es la misma denuncia de Bypar SA. Es un copy paste”, afirmó el funcionario, al cuestionar que la DNCP haya vuelto a dar trámite al caso.

No obstante, reconoció que la DNCP se encuentra actualmente en una etapa de “investigación previa”, en la que recopila documentos y antecedentes antes de determinar si corresponde abrir un proceso formal.

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TSJE insiste en que la etapa “ya precluyó”

Echagüe defendió que, para la Justicia Electoral, el proceso cuestionado quedó concluido con la cancelación de la licitación original.

“Para nosotros, una vez cancelada la licitación, ya es una etapa totalmente preclusa”, sostuvo.

El funcionario recordó que posteriormente el TSJE avanzó con un nuevo esquema basado en el arrendamiento de máquinas de votación y adjudicó finalmente el contrato al consorcio Comitia-MSA.

Según indicó, la adjudicación se realizó “en base al pliego de bases y condiciones” elaborado tras la cancelación del primer llamado.

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Persisten cuestionamientos desde la oposición

Sin embargo, el nuevo episodio vuelve a alimentar las críticas de sectores opositores, que desde hace meses cuestionan la transparencia del proceso de contratación de las máquinas de votación.

La preocupación aumentó luego de que la DNCP emitiera un dictamen recomendando profundizar las averiguaciones sobre posibles irregularidades vinculadas al primer proceso licitatorio.

Aunque desde el TSJE buscan transmitir tranquilidad y sostienen que el cronograma electoral sigue intacto, la controversia vuelve a instalar dudas sobre uno de los componentes más sensibles de las próximas elecciones: la confianza en el sistema de votación electrónica.