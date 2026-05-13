Villalba advierte escenario “preocupante” tras ocultamiento de informe sobre máquinas de votación

El legislador del Partido Liberal Radical Auténtico sostuvo que las irregularidades detectadas fortalecen las sospechas de un direccionamiento a favor de una empresa “calificada de proveedora de mala fe” y cuestionó duramente tanto a la Justicia Electoral como a la DNCP.

Villalba recordó que el Consorcio Comitia-MSA ya había sido cuestionado anteriormente y aseguró que resulta llamativo que nuevamente haya terminado adjudicado por el TSJE.

“El proceso es fallido desde la compra de máquinas. Esta Comitia-MSA fue catalogada como proveedora de mala fe por la propia Justicia Electoral y finalmente termina adjudicando a la misma empresa que proveyó anteriormente”, expresó.

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El senador señaló además que, en lugar de aclarar las denuncias y observaciones técnicas, la Justicia Electoral asumió una postura defensiva hacia la firma adjudicada.

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“La Justicia Electoral, antes de aclarar, se convirtió en férrea defensora de esta Comitia-MSA. Antes de darnos tranquilidad, nos dan más dudas y temor en este proceso electoral, que ya es sospechado de poco claro y opaco”, manifestó.

Sospechas de direccionamiento y ayuda desde la DNCP

El parlamentario liberal sostuvo que el retraso del dictamen de la DNCP permitió que el TSJE firme el contrato de alquiler de máquinas antes de que eventualmente pudiera existir una sanción contra el proveedor.

“Evidentemente le estaban dando tregua desde la DNCP, porque al retardar su dictamen permitió que la Justicia Electoral pueda celebrar su contrato de alquiler”, afirmó.

Según Villalba, si la investigación avanzaba con mayor rapidez y se aplicaba una sanción antes de la firma del contrato, el consorcio no habría podido continuar contratando con el Estado.

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“Aquí hubo alguna especie de ayuda para que puedan seguir con la misma empresa, porque si hubiera sido sancionada antes, no hubiera podido contratar con la Justicia Electoral”, cuestionó.

Incluso fue más allá y aseguró que existen “serias sospechas” de que la investigación fue frenada deliberadamente.

“Existe seria sospecha de que el sumario o la investigación por parte de la DNCP se retrasó a propósito para permitirle a la Justicia Electoral continuar con su contrato”, advirtió.

“Se direccionó para una proveedora de mala fe”

Consultado sobre el panorama político y electoral que se abre tras estas revelaciones, de cara a las próximas elecciones municipales Villalba aseguró que el escenario es “bastante preocupante”.

“Si esto realmente ha sido así, evidentemente se direccionó para una proveedora, en primer lugar, calificada de proveedora de mala fe”, sostuvo.

Además, recordó que se trata de la misma empresa que estuvo a cargo de las elecciones anteriores, cuyos resultados -según dijo- siguen siendo cuestionados por sectores de la oposición.

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“Otra vez es la misma proveedora de servicios de las elecciones anteriores, cuyos resultados fueron dudosos y que nosotros venimos cuestionando y pidiendo aclaraciones”, agregó.

Reclamos internos en el PLRA y críticas al oficialismo partidario

Villalba también reveló divisiones internas dentro del PLRA respecto al debate sobre las máquinas de votación y la transparencia electoral.

Afirmó que varios movimientos internos liberales, junto con otros sectores de oposición, exigieron mayores controles y reglamentaciones para fiscalizar el sistema electrónico, incluyendo la utilización del denominado “sobre cuatro”.

Cuestionó el silencio del sector oficialista del partido, vinculado a Hugo Fleitas y Alcides Riveros, candidato a la presidencia del PLRA por el movimiento Nuevo Liberalismo.

“Es un silencio llamativo porque ellos no hablan. El Partido Liberal tendría que haber sido el más interesado en la transparencia electoral porque somos el partido más grande”, reclamó.

Según el senador, todos los pedidos y reclamos terminan “enfriados y cajoneados” dentro de la conducción partidaria.