El “profesor” Emiliano Rolón se aplaza por “error” en su curriculum y en presupuesto

El “profesor doctor” y fiscal general del Estado, Emiliano Rolón concurrió esta mañana como invitado ante la mesa directiva de la Cámara de Diputados, donde uno de los temas principales anunciados fue el presupuestario, aunque posteriormente también fue abordado por su relación con la Universidad Sudamericana, la misma que había otorgado su título presuntamente falso de abogado al ahora exsenador cartista Hernán David Rivas.

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El mismo intentó aclarar una confusión generada por él mismo, ya que en su curriculum había consignado haber sido “coordinador del Área de Derecho Procesal Penal del Curso de Doctorado” de la Universidad Sudamericana, lo cual ahora alegó que en realidad fue un “error” material en la elaboración.

“Yo creo que es un malentendido grave. Cuando elaboramos nuestro currículum, pegamos a veces cosas y se queda sentado a lo mejor por un error, una falta que puede ser totalmente usual. Yo tengo cientos de currículums que de repente elaboro. En ese currículum hay un error conceptual“, alegó Rolón.

El mismo afirmó que lo que cree que pudo haber pasado es que en vez de consignar su cargo de “coordinador docente técnico nombrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Asunción (UNA)”, puso que era de la Universidad Sudamericana, donde sí reconoce que fue docente.

“Mi único contacto y con mucho orgullo fue impartir clases a jueces y fiscales que contrataron a través de la universidad, es un contrato entre ellos. No fui coordinador, un colega magistrado también es el coordinador que está vigente todavía hoy. Me reservo el nombre, pero él es el coordinador”, afirmó Rolón.

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El fiscal general insistió en que en la Sudamericana solo fue docente y del área de post grado, por ende, tampoco puede dar fe de la condición de estudiante (de grado) de Derecho del exsenador Hernán David Rivas.

También sostuvo que cuando él estuvo como docente en 2013, la carrera aún estaba habilitada (la habilitación fue posterior).

También se desentendió del hecho de que exalumnos del posgrado y doctorado, como la exjueza Eva De Witte hayan denunciado haber sido “estafados” al nunca recibir sus títulos.

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“Yo no di (los títulos), yo no soy firmante (del acuerdo de estudio) ni por la Asociación de Magistrados, ni de jueces ,ni por la universidad”, sostuvo Rolón.

El Fiscal General también estuvo acompañado de la Fiscal Patricia Sánchez, que había sido presuntamente amenazada por el exsenador cartista Hernán David Rivas con el fin presunto de evitar que apele su blanqueamiento por parte de un Tribunal de Sentencia.

Al respecto, el Fiscal General sostuvo que supuestamente él activó el protocolo de protección a la fiscal y que el problema fue que se haya filtrado que hubo una amenaza y confirmó que hasta ahora no ha avanzado la investigación del caso por la falta de denunciante identificado.

“Hasta ahora no puedo activar una investigación (penal de la amenaza)porque no tengo la fuente, la fuente es reservada", pero “esa mención hizo que yo activara el protocolo y no debió filtrarse jamás, porque es un mecanismo interno de protección. Si yo digo: “Patricia Sánchez está en peligro”, pues entonces estoy llamando la atención para que sea el riesgo mayor para la gente”, alegó.

Pide más presupuesto, pero ni él tiene claro

El otro aspecto central del debate con los Diputados fue el aspecto presupuestario, donde el Fiscal General del Estado señala que necesitan más presupuesto para obtener mayores resultados, aunque ahora su administración deja mucho que desear.

“Nosotros pedimos en su momento desde el inicio de nuestra gestión hace 3 años, un 62% más de presupuesto lineal que se establece. Nos dieron cero. Conseguimos mediante una gestión que se nos aumenten a 40 fiscales nuevos con sus respectivos auxiliares, etcétera, pero sigue siendo insuficiente, 700 precisamos”, afirmó Rolón.

Según sostiene, actualmente tienen solo 350 fiscales “con tendencia a la baja” y necesitan el doble. Sin embargo, al ser insistido sobre el monto de la ampliación requerida, no supo responder.

“No tengo en mente, es difícil... pero la dinámica del presupuesto creo que hablaba de más o menos 800.000 millones de guaraníes y 62% más es lo que necesitamos”, señaló.

Para ser más precisos, el presupuesto actual del Ministerio Público es de G. 763.074.341.420, y el 60% referido ascendería a G. 457.844.604.852. Estimativamente hablando, el Ministerio Público requiere unos G. 1,2 billones.

No obstante, el proyecto de ampliación que está en trámite en Cámara Alta es de G. 139.459.748.569 para el ejercicio actual (2026).

Justifica que inacción contra el presidente de la República

Algo que Rolón habló de una supuesta gestión “independiente a la justicia”, sin embargo, reconoció que le reclamaron precisamente que la Fiscalia persigue a los enemigos del gobierno, mientras que con los cartistas, el avance es lento o nulo, salvo que les suelten la mano.

Puntualmente le señalaron el caso del presidente de la República, Santiago Peña, que tiene dos denuncias penales por su presunto enriquecimiento ilícito, causas que hasta ahora no reportan avances.

“De eso hablamos recién también adentro. Yo creo que son percepciones equivocadas. Esa denuncia al presidente de la República fue justamente remitida a Contraloría para el examen de correspondencia, de si realmente hay un aumento patrimonial en el monto, etcétera y está en trámite, solamente que todavía no hay respuesta”, justificó Rolón.

De esta manera, Rolón intentó pasarle la responsabilidad a otra institución y simular una supuesta “imparcialidad” cuando la realidad es que es uno de los que visitaba de manera secreta (fuera de agenda) en Mburivichá Roga al presidiente Peña, lo cual se descubrió con el caso de “Los sobres del Poder”.

Otro caso de alto perfil sobre el cual la Fiscalía de Emiliano Rolón hasta ahora sigue en deuda es el asesinato del fiscal compatriota Marcelo Pecci, acribillado por sicarios durante su luna de miel en Colombia en mayo de 2022.