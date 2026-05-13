Erico Galeano: “Sigo tranquilo, Sebastián Marset dijo que no me conocía”

La defensa de Erico Galeano consiguió suspender hoy la audiencia de revisión de medidas, en la cual el Juzgado debía resolver si el político colorado empezaría a cumplir prisión preventiva.

La diligencia quedó trabada mientras la Corte Suprema de Justicia (CSJ) analiza un recurso de casación contra su condena de 13 años de penitenciaría.

Para frenar el avance del proceso, los abogados del exsenador plantearon un recurso de reposición y un Habeas Corpus preventivo ante la máxima instancia judicial.

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Cuestionan irregularidades y denuncian “presión”

El abogado Luis Almada, representante de Galeano, sostuvo que existen irregularidades en el proceso penal. Cuestionó que la audiencia haya sido convocada con base en una normativa vinculada a la excarcelación, lo que, a su criterio, no corresponde al caso.

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“El procedimiento es irregular. No vamos a consentir errores de procedimiento”, mencionó.

Por su parte, Galeano afirmó que no cuenta con garantías procesales en su causa. “Desde el momento en que esto no fue un juicio normal, sino un linchamiento jurídico y político, no tenemos ninguna garantía”, apuntó.

Ante lo que considera una persecución, el político cartista confirmó que buscará el amparo de la Sala Penal. “Vamos a agarrarnos de lo que corresponde, como ciudadanos: a la Constitución Nacional”, declaró.

Denuncian supuestas presiones sobre el sistema judicial

La defensa también planteó que existirían presiones políticas sobre los magistrados del Tribunal de Sentencia como la Cámara de Apelaciones. Aunque no identificaron responsables concretos, señalaron que el Poder Legislativo sería uno de los sectores involucrados.

Asimismo, cuestionaron el trabajo del Ministerio Público, al señalar que no se habría probado que Galeano conociera detalles sobre el comprador de una propiedad en San Bernardino ni sobre el uso de su aeronave por terceros.

Sostienen que la condena se basó en inferencias y que la confirmación en segunda instancia ratificó la sentencia “porque le era más fácil”.

“Estoy tranquilo, sé quién soy”

A pesar de los duros cuestionamientos a sus juzgadores, el exlegislador manifestó confianza en el Poder Judicial.

“Confío todavía en la Justicia. Yo sigo tranquilo. No estoy desesperado, no estoy corriendo de la prensa. Estoy tranquilo porque sé quién soy y también sé quién no soy”, apuntó.

El exsenador reiteró que no dio órdenes relacionadas con el traslado de personas vinculadas a Sebastián Marset a bordo de su aeronave, según declaraciones de los pilotos. “Todo esto se basa en presunciones”, declaró.

Se desvinculó de Marset

En esa línea, insistió en su desvinculación del presunto narcotraficante uruguayo. Sostuvo que solo lo conoce por referencias mediáticas y que ni siquiera existe una foto de ambos.

“Yo soy una celebridad en el Deportivo Capiatá, cuando voy a la práctica hay fiesta total, fotos de acá y allá, pero no hay ninguna foto conmigo de la época de Sebastián Marset en el Deportivo Capiatá y no va a haber porque no estuve en esa época”, afirmó.

Galeano insistió en que solo conoce a Marset por los medios de comunicación. “(Solo lo conozco) por la prensa. Nunca hablé con Marset. Si tienen registros, yo mismo me voy a presentar a la penitenciaría”, expresó.

Sebastián Marset dijo que no lo conoce

Además, reforzó su postura al alegar que Marset habría negado conocerlo en una entrevista televisiva concedida a la exsenadora Kattya González.

“¿Quién estuvo hablando con Marset por televisión abierta? Kattya González. Él dijo que no me conocía, que nunca habló conmigo. Le llamó gente del periodismo y cómo consiguieron el número de teléfono de Marset”, cuestionó el exlegislador.

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Galeano, a la vez, negó conocer a Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, presunto narco vinculado a la red de Marset.

El trasfondo del caso A Ultranza

El pasado 4 de marzo, el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado sentenció a Galeano a 13 años de cárcel por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal. La condena fue ratificada en segunda instancia dos meses después.

La Fiscalía, representada por los agentes Silvio Corbeta y Deny Pak, solicitó la prisión inmediata del político tras su renuncia al Senado el pasado 12 de mayo. Según la justicia, Galeano formó parte de la estructura liderada por Marset y “Tío Rico”, tras confirmarse la venta de un inmueble por US$ 1.000.000 en efectivo a un testaferro de la organización, además de facilitar logística aérea para el tráfico internacional de drogas.