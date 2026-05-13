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13 de mayo de 2026 a la - 09:47

Erico Galeano chicanea y traba estudio de pedido de prisión preventiva

Erico Galeano, exsenador colorado despliega todos los recursos para evitar su prisión preventiva. Con una reposición y un habeas corpus, truncó audiencia de revisión de medidas prevista para hoy
Erico Galeano, exsenador colorado despliega todos los recursos para evitar su prisión preventiva. Con una reposición y un habeas corpus, truncó audiencia de revisión de medidas prevista para hoyGUSTAVO MACHADO

El exsenador colorado Erico Galeano Segovia truncó la audiencia en la que se debía resolver si cumplirá o no prisión preventiva mientras la Corte Suprema de Justicia analiza el recurso de casación que presentó ayer en contra de su condena a 13 años de cárcel, en el caso A Ultranza. A raíz de una reposición y un habeas corpus planteados por la defensa, el Tribunal de Sentencia se vio obligado a suspender la audiencia de revisión de medidas del exparlamentario.

Por ABC Color

El estudio del pedido de prisión preventiva del exsenador colorado Erico Galeano Segovia tendrá que esperar. Mediante la presentación de un recurso de reposición y de un habeas corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia, el exlegislador logró truncar la audiencia de revisión de medidas fijada para las 09:00 de hoy.

La audiencia de revisión de medidas se tenía que llevar a cabo ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, que el pasado 4 de marzo condenó al exlegislador a 13 años de cárcelpor lavado de dinero fruto del narcotráfico y asociación criminal de la ley de drogas, en el marco de la causa A Ultranza.

Los fiscales Silvio Corbeta y Deny Pak solicitaron la prisión preventiva de Erico Galeano, luego de que este presentara su renuncia indeclinable a la Cámara de Senadores, que la aceptó ayer en una sesión extraordinaria.

Con este nuevo escenario, ahora los magistrados que integran el colegiado -Pablino Barreto (presidente del tribunal), Inés Galarza y Juan Dávalos- deben convocar a una audiencia para resolver el recurso de reposición planteado. En caso de que resuelvan rechazar, el mismo será derivado a la Cámara de Apelación para el estudio de la apelación presentada en forma subsidiaria.

Por otro lado, el estudio del habeas corpus preventivo presentado a favor de Erico por los abogados Luis Allmada y Ricardo Estigarribia queda a cargo de los ministros de la sala penal Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y María Carolina Llanes.

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