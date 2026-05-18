Diputado cartista defiende ciegamente al TSJE y “no cree” que disidente hayan sido marginados

El diputado José Rodríguez (ANR, HC) afirmó que durante muchos años fue funcionario del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TJSE) y por ello “confía” en los controles mutuos que supuestamente rigen la institución. También intentó desacreditar el reclamo de colorados disidentes sobre el impedimento para auditar las máquinas de votación, pese a que el propio partido ya admitió ese punto.

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“Cada partido y movimiento político tiene que tener a su gente de confianza que trabaja en el área de informática. Hasta el momento no hubo ni una denuncia concreta de nada, entonces nosotros confiamos plenamente en la Justicia Electoral y en este proceso electoral”, señaló Rodríguez.

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Sin embargo, se le aclaró que sí hubo un reclamo formal por parte de movimientos disidentes (Colorado Añeteté, Causa Republicana y otros) que afirmaron que fueron marginados en el proceso de auditoría de las máquinas de votación, las cuales serán proveídas por el consorcio Comitia-MSA, el cual había sido eliminado por graves incumplimientos en un llamado licitatorio anterior.

“Yo no creo (que no se les haya permitido participar) porque ahí está el presidente (del TSJE) Jorge Bogarín, estuvo la vez pasada haciendo comentarios de que todos estaban invitados, o sea, hay un cronograma electoral y el cronograma electoral se cumple”, señaló.

El mismo especuló con que incluso pudo haber una “irresponsabilidad” por parte de los disidentes, dando a entender que supuestamente fueron estos quienes no hicieron los trámites de acreditación para verificar las máquinas en su momento.

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El diputado cartista quedó aún peor parado luego de que en la fecha, el presidente del TEP Colorado, Santiago Brizuela, reconociera fundamentos para la crítica y solicitara al TSJE buscar mecanismos para realizar las auditorías a las máquinas y buscar despejar las dudas.