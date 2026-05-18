Máquinas de votación: senador cartista pide “respaldar a las instituciones”

En las últimas horas, la senadora colorada disidente Lilian Samaniego (líder del movimiento Causa Republicana) lanzó un duro reclamo por el incumplimiento del cronograma electoral, denunciando que la auditoría técnica de las máquinas de votación debió iniciarse en febrero pasado. En respuesta, el senador Derlis Maidana (Honor Colorado) minimizó el retraso y defendió la gestión del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), tildando de “innecesario” sembrar dudas sobre el proceso.

“La clase política tiene que también ser responsable en el sentido de respaldar a las instituciones. Y el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que supervisa las internas de los partidos políticos, es una institución con bastante credibilidad”, aseveró.

El parlamentario cartista restó peso a las auditorías informáticas, afirmando que el verdadero control es el cruzamiento manual de datos el día de los comicios.

“La mayor auditoría es que tiene que coincidir la cantidad de boletines que están en los sobres con lo que aparece impreso como resultado de las urnas electrónicas”, argumentó Maidana, intentando disipar los cuestionamientos técnicos.

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Al ser consultado sobre si los reiterados incumplimientos de plazos por parte del TSJE restan credibilidad a los comicios, Maidana prefirió desviar la atención hacia el historial de partidos opositores. Recordó supuestos “fraudes escandalosos” en las internas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y acusó directamente que, en las últimas elecciones de dicho nucleamiento, funcionarios afines a Efraín Alegre “votaron cinco veces”.

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“Por lo menos en el Partido Colorado ya no pasa eso”, replicó Maidana, concluyendo que, si bien está de acuerdo con que se realicen los controles pertinentes, no se debe utilizar el retraso de la auditoría para colocar un “manto de dudas” sobre la legitimidad del proceso electoral.

“HC no es el Partido Colorado”, dijo Lilian Samaniego

Esta mañana, Samaniego ratificó la postura de los sectores internos no alineados al cartismo, que presentaron una nota formal ante las autoridades partidarias exigiendo transparencia. Según la legisladora, las auditorías técnicas previstas para febrero jamás se ejecutaron, dejando a la deriva el control informático del sistema.

La senadora cuestionó con dureza que la Justicia Electoral argumente la participación de un representante de la ANR en los controles, señalando que dicho delegado responde únicamente al oficialismo y no reporta al resto de los sectores.

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“El Partido Colorado no es Honor Colorado. Hoy somos cerca de tres millones de paraguayos. Para estas internas van a participar 51 movimientos internos; un solo movimiento no representa al partido”, enfatizó Samaniego, quien lamentó que los sectores disidentes no hayan recibido un solo informe técnico sobre el estado de las urnas electrónicas.