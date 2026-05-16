Elecciones municipales: TSJE debe garantizar transparencia, dice diputado

El diputado disidente colorado Roberto González indicó que el principal cuestionamiento que tiene hacia el Tribunal Electoral Independiente del Partido Colorado es que no se está dando participación a todos los movimientos internos y lamentó el copamiento de Honor Colorado.

“Nosotros tenemos derecho a participar en todas las etapas previas a las elecciones. El Partido Colorado envió solo a los apoderados y técnicos de Honor Colorado. Aquí lo que pasa es que hay una suerte de identidad entre el movimiento Honor Colorado y el Partido Colorado, ellos controlan y dejan de lado a los otros movimientos”, manifestó el diputado Roberto González en el programa No Tiene Nombre de ABC Cardinal.

Sostuvo que la Justicia Electoral debe garantizar la transparencia pre electoral y dar espacio a que todos los movimientos puedan participar en los controles electorales.

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“No hay igualdad de oportunidades. Gua’u ellos en representación del Partido Colorado participan en los procesos de control ante el TSJE, pero van los de HC solos. Se nota el mal manejo en el proceso en donde nosotros también debemos controlar. En todo ponen trabas, porque no avisan sobre los actos. Tratan de jugar a las escondidas”, cuestionó el colorado disidente.

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Busca ser optimista

Manifestó que en un proceso democrático no se debe dar espacio para dudas, porque eso hiere de muerte al país, y en este caso, la confianza hacia el Partido Colorado.

“Yo quiero ser más optimista que pesimista. Ellos deben de entender y entienden, que hay una cuestión que no se debe afectar; la transparencia. No se tiene que dejar espacio a la duda, es nefasto dejar duda de la transparencia. Si existe una suerte de manipulación, deben entender que si hay un resultado donde surge de dudas, eso hiere de muerte el Partido Colorado y a la democracia”, dijo Roberto González.

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Indicó que espera que algunos referentes del movimiento Honor Colorado sean pensantes y dimensionen el daño que se podría generar si se intenta manipular las elecciones internas.

“Quiero entender que en Honor Colorado hay gente un poquito cuerda y sensata que no permitiría que se dejen dudas sobre el proceso. Sin embargo, debemos estar muy expectantes a través del proceso electoral por si exista alguna manipulación”, puntualizó.

El parlamentario manifestó que a pesar de los intentos de censura y hasta de amedrentamiento judicial desde la disidencia colorada, seguirán denunciando, pues es un preludio de las elecciones generales del 2028, donde el candidato de Añeteté, Arnoldo Wiens, ya está trabajando desde hace un año.

“Estamos muy atentos y vamos a denunciar. No nos vamos a callar. Esto puede ser el preludio para las próximas internas. Están preparando el camino para lo que hubiere lugar, el compañero Arnoldo está trabajando de manera sostenida, él hace conocer su proyecto. Están fijando la mirada para una suerte de manipulación, para una suerte de contienda electoral de futuro”, sostuvo González.

Manifestó que Honor Colorado impone candidatos que no son de tradición colorada, ya lo hizo con el Presidente Santiago Peña, que renunció al PLRA para seguir siendo ministro de Hacienda durante el gobierno de Horacio Cartes y luego su candidato presidencial.

Indicó que ahora, con el vicepresidente Pedro Alliana y su precandidatura presidencial pasa lo mismo.

“Esto es una tragedia para el Partido Colorado, tenemos un presidente liberal como Santi y ahora buscan imponer a uno del Encuentro Nacional”, remarcó Roberto González.