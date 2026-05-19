Comité Político del PLRA se reúne en medio de denuncias por irregularidades en las internas

La convocatoria se realiza apenas un día después de que movimientos internos liberales, encabezados por el senador Ever Villalba, alertaran públicamente sobre “graves vulnerabilidades” en el sistema electoral y exigieran mayores garantías de transparencia, incluyendo una auditoría integral de las máquinas de votación y la apertura del denominado “sobre 4”.

Según el orden del día, el primer punto que será abordado durante el encuentro partidario será precisamente el “proceso electoral hacia las internas del 7 de junio de 2026”, en medio de fuertes cuestionamientos dirigidos a la Justicia Electoral y al esquema de control técnico de las máquinas arrendadas para los comicios.

Ayer durante una conferencia realizada en la Cámara de Senadores, referentes de distintos sectores internos del PLRA denunciaron que los apoderados y técnicos de movimientos disidentes fueron excluidos de etapas clave de la auditoría y preparación de las máquinas de votación.

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En la conferencia de prensa se mencionó que el proceso “no cumplió con los requisitos técnicos correspondientes para una auditoría transparente” y se advirtió que existen “todas las posibilidades de fraude” ante la falta de controles independientes y acceso a las verificaciones técnicas.

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Las críticas apuntan principalmente a que solo representantes vinculados al oficialismo partidario habrían participado de los procesos de auditoría, mientras sectores opositores internos quedaron fuera de los controles.

Además, cuestionaron que ni la carga de datos ni la preparación de maletines electorales fueron supervisadas por representantes de todos los movimientos, situación que -afirman- compromete la credibilidad de las elecciones internas.

Villalba anunció sistema paralelo de control electoral

El senador Ever Villalba confirmó que varios movimientos internos decidieron coordinar un esquema paralelo de fiscalización para monitorear los resultados de las internas liberales.

“Todo puede pasar, por eso necesitamos garantías”, expresó el legislador al advertir sobre la falta de confianza en el sistema administrado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

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Villalba anunció incluso la implementación de un sistema propio de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) para contrastar los datos oficiales. “Nosotros vamos a tener nuestro propio TREP”, afirmó.

El legislador también criticó duramente al TSJE por lo que definió como una “defensa corporativa” de las máquinas de votación arrendadas al Consorcio Comitia-MSA y cuestionó la falta de representación plural dentro del organismo electoral.

Pedidos de auditoría y apertura del “sobre 4”

Entre los principales reclamos que serán impulsados ante el Directorio Liberal y el Tribunal Electoral Independiente (TEI) figuran:

Auditoría integral de las máquinas de votación.

Apertura del denominado “sobre 4”.

Participación de todos los movimientos internos en los controles técnicos.

Verificación posterior de al menos el 10% de las máquinas utilizadas.

Cotejo entre boletines de voto y actas impresas.

Los sectores disidentes sostienen que las garantías de transparencia son fundamentales para evitar futuras impugnaciones y preservar la legitimidad de las internas partidarias.