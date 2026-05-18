Movimientos del PLRA alertan de graves irregularidades en el proceso electoral y exigen auditoría

El reclamo principal apunta a una auditoría integral de las máquinas de votación y a la apertura del denominado “sobre 4”, además de un mayor control de los movimientos internos sobre todo el proceso técnico y operativo de las elecciones.

La advertencia fue acompañada por el senador Ever Villalba (PLRA) y del informático Luis Fretes, quienes alertaron sobre posibles vulnerabilidades, ausencia de controles efectivos y falta de confianza en el sistema administrado por la Justicia Electoral.

Durante una conferencia conjunta realizada en la Cámara de Senadores, representantes de distintos sectores internos del PLRA señalaron tres puntos críticos que, según afirmaron, comprometen la credibilidad de las internas partidarias.

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Los dirigentes recordaron que ya en 2024 se habían presentado propuestas de reforma electoral que nunca fueron consideradas y cuestionaron el proceso de adquisición de las máquinas de votación.

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Según denunciaron, la contratación estuvo rodeada de observaciones, fallas administrativas y denuncias públicas que hasta hoy no fueron aclaradas.

El segundo punto de preocupación se centra en la auditoría técnica de las máquinas, que -según los movimientos - no cumplió con estándares internacionales mínimos de transparencia ni permitió controles independientes.

También denunciaron que técnicos vinculados a los movimientos internos no fueron convocados para participar del proceso. “El proceso de auditoría no cumplió con los requisitos técnicos correspondientes para una auditoría transparente”, sostuvo el informático Luis Fretes.

Denuncian exclusión en controles electorales

Otro de los cuestionamientos apunta a que etapas sensibles, como la carga y preparación de máquinas y maletines electorales, se realizaron sin la presencia de representantes de los movimientos internos.

Los sectores disidentes del PLRA afirman que esta situación limita gravemente el control partidario y ciudadano sobre el proceso. “Todas las posibilidades de fraude existen”, advirtió Fretes al cuestionar la falta de acceso a controles técnicos y auditorías profundas.

El senador Ever Villalba (PLRA) reconoció que existe temor dentro del PLRA sobre posibles manipulaciones durante las elecciones internas y confirmó que varios movimientos decidieron coordinar un sistema paralelo de control electoral. “Todo puede pasar, por eso necesitamos garantías”, expresó.

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El legislador indicó que buscarán involucrar incluso a los propios electores en el monitoreo del proceso y adelantó que implementarán un sistema paralelo de verificación de resultados. “Nosotros vamos a tener nuestro propio TREP”, anunció.

Villalba cuestionó especialmente el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), señalando que ni siquiera está contemplado en la ley y que tampoco cuenta con auditorías independientes.

“El TREP instala quién es ganador o perdedor antes del escrutinio oficial y ese software tampoco tiene auditoría ni medidas de seguridad”, sostuvo.

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Por su parte, Luis Fretes cuestionó duramente a la Justicia Electoral y aseguró que existe una campaña para desacreditar a quienes plantean dudas sobre el sistema. “No confiamos en la Justicia Electoral”, afirmó.

Según el informático, desde algunos sectores se intenta presentar las críticas como un ataque al modelo democrático cuando, en realidad, los movimientos internos solo exigen garantías para ejercer controles legítimos. “Tenemos el derecho de auditar y controlar este proceso como afiliados y candidatos”, manifestó.

Fretes también recordó que incluso movimientos internos de la ANR realizaron denuncias similares sobre la falta de participación en el control de las máquinas y maletines electorales.

PLRA pedirá convocatoria urgente del Directorio y del TEI

Ante la creciente preocupación, los movimientos anunciaron que impulsarán la convocatoria urgente del Directorio Liberal y del Tribunal Electoral Independiente para debatir la situación.

Entre los pedidos concretos figuran una auditoría de las máquinas de votación, la apertura del “sobre 4”, el control conjunto entre movimientos internos, la verificación posterior del 10% de las máquinas utilizadas y el cotejo entre boletines de voto y actas impresas.

Los dirigentes sostienen que la transparencia del proceso interno es clave para evitar cuestionamientos posteriores y preservar la legitimidad de los resultados partidarios.