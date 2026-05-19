Prieto pide “erradicar” a las autoridades de Villa Hayes y promete desarrollar la ciudad

Días atrás, en el acto de lanzamiento de las candidaturas a intendente y concejales del “Acuerdo Guaraní Hayes”, Miguel Prieto, presidenciable del 2028, alabó el perfil del aspirante a la jefatura municipal Juan Pablo González Sander, profesor en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte.

“Ayúdenme, ayúdenle al país. Erradiquemos desde acá a esa gente del gobierno local. Y yo les prometo que desde la Presidencia de la República vamos a traer millones de recursos del Estado para invertir acá en Villa Hayes y formar esta ciudad. Estoy convencido de que una victoria acá en Villa Hayes va a ser un mensaje tan potente para todo el país y va a darle tanta fuerza a tanta gente que de por ahí se siente desanimada”, manifestó Miguel Prieto.

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El mensaje fue dirigido al intendente local Luis López (ANR, HC), operador del presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), asiduo crítico de Prieto e impulsor de su destitución como intendente de Ciudad del Este.

“Nosotros no nacimos para ser pobres. Nosotros no nacimos para estar, cada vez que llueve, inundados. O para no tener agua potable”, remarcó Prieto.

El acuerdo Guaraní Hayes fue firmado por el Partido Cruzada Nacional, liderado por Paraguayo Cubas; el Partido Nacional Unámonos; el Partido Libertad y República; el Partido Yo Creo, liderado por Miguel Prieto; el Partido Frente Patriótico Teeté; el Partido Frente Amplio; el Partido Demócrata Cristiano; el Partido Revolucionario Febrerista y el Partido de la Participación Ciudadana, liderado por la senadora Esperanza Martínez.

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Juan Pablo González Sander, intendentable de Acuerdo Guaraní Hayes, competirá contra el candidato oficial de la ANR que salga de la interna y contra el candidato de la alianza Unidos por Villa Hayes (PLRA, PPQ y otros), el Dr. Héctor Agüero.