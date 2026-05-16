Campaña sucia: Peña admite conocer a “Jimmy”, pero niega que opere desde Mburuvicha Róga

El presidente de la República, Santiago Peña, fue consultado sobre el esquema de “campaña sucia” que financia redes sociales para atacar a medios de comunicación, comunicadores y referentes críticos.

El mandatario admitió conocer a Juan Roberto “Jimmy” Villaverde Emategui, señalado como uno de los operadores de la red, pero negó que este preste servicios para el Estado.

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“Jimmy es un militante del Partido Colorado como miles otros, un simpatizante dentro del partido”, respondió Peña al ser consultado por la prensa.

“Él no trabaja en el área de comunicación dentro del Gobierno. Es mentira que hace oficina en Mburuvicha Róga”, agregó el mandatario.

El historial que contradice al Ejecutivo

Pese a los reiterados intentos del Gobierno por minimizar el rol de Villaverde y catalogarlo como un simple “simpatizante”, los registros confirman que el joven tuvo un papel activo y cercano a la cúpula de Honor Colorado.

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Fuentes digitales y archivos públicos lo ubican como uno de los encargados de administrar las redes sociales oficiales tanto de Santiago Peña como del hoy vicepresidente Pedro Alliana durante la carrera hacia la presidencia.

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Según datos de la Contraloría General de la República, Villaverde se desempeñó inicialmente como jefe del Departamento Informático en la Secretaría de la Juventud. Posteriormente, el 20 de noviembre de 2023, ya bajo el actual Gobierno, fue nombrado auxiliar administrativo en el área de Comunicación Social de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), cargo al que renunció en enero de 2024.

Una millonaria estructura de ataques

Las investigaciones periodísticas apuntan a que el entramado de páginas web y perfiles pro-oficialistas dedicados al desprestigio opera a través de una agencia digital denominada Comunik, asentada en la ciudad de Coronel Oviedo. Dicha firma fue fundada por el propio “Jimmy” Villaverde en sociedad con Fabio Morales, actual jefe de gabinete de la Gobernación de Caaguazú.

Desde esa estructura se habrían administrado sitios como Despierta Paraguay. Esta página llegó a destinar más de G. 150 millones exclusivamente en pautas de Facebook e Instagram para difundir contenido difamatorio.

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De acuerdo con métricas de plataformas digitales, el 69% de los ataques pautados en YouTube (Google) y el 47% en Meta tuvieron como blanco directo a la prensa independiente y libre del país.

Borrado masivo de evidencias

Tras la salida a la luz del esquema y las conexiones, donde se constató que varias de estas páginas compartían el mismo número de teléfono celular registrado ante Meta, se inició un rápido proceso de eliminación de pruebas en internet.

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Los administradores de la red eliminaron más de 60 publicaciones de ataque y desactivaron por completo las cuentas de Despierta Paraguay.