Cartistas demostraron escaso interés al derecho a la información

“El Derecho de acceso a la información pública y la transparencia gubernamental en el Paraguay” fue el nombre de la jornada institucional desarrollada esta mañana en donde los diputados cartistas; Rocío Abed y Yamil Esgaib estaban como disertantes principales.

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Sin embargo, Abed no asistió supuestamente por motivos de salud y envió de emisaria a Bettina Aguilera.

En tanto que, Yamil Esgaib tras un discurso rimbombante se retiró del recinto indicando que tenía otros compromisos.

“Es importante poner en el centro del debate un pilar fundamental de la República; el derecho a saber. Desde la comisión que me toca presidir entendemos que la justicia no solo se imparte en lo tribunales, sino que se construye cada vez que un ciudadano accede a información real de como se administran sus recursos”, dijo Yamil Esgaib durante su discurso de apertura.

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Resulta irónico que Yamil Esgaib, uno de los parlamentarios más violentos con los trabajadores de la prensa y quien constantemente pide cierre de debate o bloquea los pedidos de informes de los opositores en la Cámara Baja esté como disertante con un discurso que podría catalogarse de falso.

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Habló sobre la justicia social, y de que con el acceso a la información el ciudadano puede saber que pasa con el dinero de su jubilación, el uso de los recursos públicos. Pero, en las últimas sesiones no acompañó los pedidos de informes IPS y otros pedidos de transparencia.

“No puede haber justicia social si el pueblo desconoce el actuar de sus representantes. La transparencia deben ser lo más eficaz contra la arbitrariedad y el camino más corto hacia la eficiencia de la gestión pública”, dijo en otra parte de su discurso el cartista.

“Otros compromisos”

Luego de su presentación, se retiró de la jornada al igual que la diputada Bettina Aguilera y el ministro de Justicia Rodrigo Nicora, todos alegaron compromisos previos.

Por otro lado, Clara Aquino, la directora de Transparencia de la Contraloría General de la Republica, envió una emisaria también por que tenía otro compromiso previo. No asistió tampoco Elida Acosta, asesora de la Dirección de Transparencia de la Corte Suprema de Justicia.

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Dio una disertación casi tirando al hurrerismo la directora de Derechos Humanos de la Vicepresidente, María Teresa Peralta, quien luego de saludar a todos sus “correligionarios y amigos” se dispuso a leer un resumen de lo que hizo la vicepresidencia, datos que cualquier ciudadano pueda acceder desde la web, sin necesidad de ir a una disertación. Es decir, no aportó nada nuevo en la jornada institucional.

A última hora fue agregada en la lista de disertante Laura Salinas, del Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (Mitic).