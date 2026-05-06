Juicio por A Ultranza motiva creación de tercer Tribunal de Sentencia Especializado

A propuesta de los ministros Luis María Benítez Riera, María Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó este miércoles, en sesión ordinaria, la creación del tercer Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, en el marco de una reorganización de los fueros especializados impulsada por los miembros de la Sala Penal.

Los jueces Lourdes Rocío Garcete Ortiz, Juan Vicente Fretes Sandoval y Celia Estela Salinas Rojas fueron designados como integrantes del nuevo Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción.

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Los ministros integrantes de la Sala Penal de la máxima instancia judicial argumentaron que la reorganización de los tribunales de sentencia del fuero especializado busca optimizar recursos y permitir un mejor avance de causas complejas que actualmente se encuentran en etapa de juicio oral y público.

En ese sentido Llanes resaltó que esta reorganización busca dotar al sistema de eficiencia y garantizar la realización correcta de los juicios ante la sobrecarga de trabajo; mientras que el ministro Ramírez Candia destacó que la división de trabajo entre jueces del fuero penal busca facilitar la tramitación de causas.

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Tribunal de A Ultranza, desafectado de nuevas causas

En el marco de la reorganización el pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió que el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, integrado por los jueces María Luz Martínez (presidenta), Federico Rojas y Dina Marchuk; encargado del juicio oral a los acusados por el caso A Ultranza Py se aboque de manera exclusiva a dicho juzgamiento por el plazo de un año.

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Durante ese período, los magistrados quedarán desafectados de nuevos sorteos de causas, con el objetivo de concentrar esfuerzos en el desarrollo continuo del juicio oral, atendiendo a la magnitud del expediente y la cantidad de personas procesadas; además de estar a cargo de otras causas que están en etapa de juicio oral, según resaltaron los ministros integrantes de la Sala Penal.

Por otro lado, el pleno del máximo tribunal dispuso la incorporación de la jueza Rossana Maldonado como cuarta integrante del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado encargado del juicio por el caso A Ultranza, a fin de fortalecer la integración del Colegiado de Sentencia.

Además, ya en el fuero ordinario, el pleno de la Corte ordenó la integración de la jueza Sonia Sánchez al Tribunal de Sentencias N° 3, en reemplazo del juez Víctor Alfieri, quien se acogió a la jubilación. En consecuencia, se deja sin efecto el interinazgo que venía ejerciendo el juez Mario García.

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Juicio a Tío Rico y otros acusados, en etapa de pruebas

El juicio oral y público en la “causa madre” del caso A Ultranza Py, donde están acusados Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán Galeano, su hermano José Alberto alias “Pastor”, el exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio y otros 15 sindicados como supuestos integrantes del esquema de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero fruto del ilícito, se encuentra en etapa de producción de pruebas ofrecidas por el fiscal Deny Yoon Pak, agente de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico.

Además de Tío Rico, Ozorio y Pastor Insfrán están acusados el sindicado como principal brazo logístico de la estructura Luis Fernando Sebriano González, el que es considerado cabecilla del esquema de lavado de dinero del grupo Alberto Koube Ayala; la pareja de éste último María Noelia Colmán Alarcón, y su hermana Fátima Koube Ayala; y el otro hermano de Tío Rico, Conrado Ramón Insfrán Villar.

Los demás enjuiciados son Rodrigo Emilio Montalva Agüero, sindicado como hombre de confianza de Tío Rico y el secretario del otro presunto cabecilla del grupo criminal, el uruguayo prófugo de la Justicia Sebastián Marset; junto a María Virginia Araki, esposa del condenado a 15 años de cárcel en Estados Unidos Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias capitán.

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La nómina de acusados finaliza con José Enrique Gamarra Villalba, Reina Mercedes Duarte Aguilera, Magno Deleón Villalba, Alexis Vidal González Zárate, Aníbal Estigarribia Casco y su hijo Luis Iván Estigarribia; María Nathalia Aranda y Joceline Odorico Evangelista.