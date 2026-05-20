Internas PLRA: Éver Villalba insiste en que máquinas de votación son “vulnerables”

En conversación con ABC Color este miércoles, el senador opositor Éver Villalba (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA) reiteró su preocupación por lo que considera una falta de garantías y lo que describe como vulnerabilidades en las máquinas de votación que serán utilizadas en las elecciones internas partidarias del próximo 7 de junio.

En esos comicios, los partidos y movimientos políticos de Paraguay elegirán a los candidatos que pugnarán por intendencias y concejalías en las elecciones municipales de octubre de este año. Además, varios partidos, entre ellos el PLRA, elegirán a sus nuevas autoridades partidarias en la misma jornada.

Faltando menos de tres semanas para la votación, varios sectores de la oposición e incluso de la disidencia del gobernante Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana, ANR) han elevado cuestionamientos al considerar que existe una falta de garantías de que no se incurrirá en fraude electoral por medio de las máquinas.

“Estas máquinas son vulnerables”

El senador Villalba, quien pugnará por la presidencia del PLRA el 7 de junio, volvió a cuestionar hoy el trabajo del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) diciendo que “no se pone del lado de la gente, se pone del lado de la empresa” e insistió en que expertos técnicos afirman que “estas máquinas son vulnerables” y propensas a errores.

Video: Tensión en el PLRA por máquinas de votación

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dijo como ejemplo que, durante una prueba en la que él estuvo presente, una máquina imprimió solo parcialmente un boletín de voto, que podría no ser considerada válido al momento del escrutinio público de los votos.

Según comentó, un representante de la empresa proveedora de las máquinas admitió que errores como ese pueden pasar “porque son máquinas que ya fueron utilizadas varias veces”.

Críticas al cartismo y a adversarios liberales

El senador Villalba acusó a representantes del oficialismo colorado cartista, que ha defendido el uso de las máquinas arrendadas por el TSJE, de intentar “desviar la atención” de los cuestionamientos técnicos acusando a la oposición de querer volver a listas ‘sábana’ cerradas.

Lea más: PLRA: Estigarribia pide “no polemizar mucho” sobre máquinas de votación

También cuestionó que “algunos exponentes de mi partido” defiendan “a ciegas” el uso de las máquinas, en una aparente referencia al gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, uno de los rivales de Villalba en la pugna por la presidencia del PLRA, quien dijo hoy a ABC Cardinal confiar en las máquinas de votación y opinó que “adversarios internos” suyos buscan “abrir el paraguas” por adelantado para justificar una eventual derrota el 7 de junio.

“Hay muchos que se creen ya candidatos presidenciables (...), pero no tienen un equipo que los asesore y les diga que en la máquina les pueden joder”, dijo.

Lea más: PLRA: plantear desconfianza hacia las máquinas de votación es de “perdedores”, dice apoderado

El senador Villalba llamó a la ciudadanía a cuidar y controlar sus votos al momento de ir a las urnas.

“Que el elector controle cuando aprieta la pantalla que sea su candidato, que controle cuando imprime (la boleta) y pase por el lector, que se tome su tiempo hasta tanto las máquinas tengan la seguridad necesaria”, pidió.