Elecciones en el exterior: ¿dónde se realizarán las internas del PLRA y del PRF?

Hugo Cazal, coordinador general de la Dirección de Recursos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), informó que ya fueron enviados 29 maletines oficiales y 10 maletines de contingencia, además de 50 máquinas de votación destinadas a los locales habilitados en Argentina, Estados Unidos y España.

Cazal precisó que, en el caso del PLRA, los comicios se desarrollarán en las ciudades de Buenos Aires, La Matanza, La Plata y Lomas de Zamora, mientras que el PRF tendrá su jornada electoral en Buenos Aires.

El coordinador explicó que los maletines electorales reúnen todos los elementos necesarios para el trabajo de los miembros de mesa durante la jornada de votación.

Entre los materiales incluidos se encuentran actas electorales, boletines de voto, certificados de resultados, carteles informativos y diversos útiles, como bolígrafos, además de otros documentos indispensables para el desarrollo del proceso electoral.

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Distribución nacional de materiales comenzará el 31 de mayo

Cazal también adelantó que la distribución de materiales para las elecciones internas a nivel nacional comenzará el domingo 31 de mayo en las zonas de más difícil acceso, ubicadas en el Chaco y parte del departamento de Concepción.

Indicó que, en varios de esos sectores, el traslado se realizará por vía fluvial debido a la ausencia de caminos de todo tiempo, mientras que la entrega en Asunción y el área capitalina está prevista para el sábado 6 de junio, fecha en la que concluirá el operativo logístico.

Internas: más de 13.000 maletines electorales

De acuerdo con los datos proporcionados por Cazal, para las elecciones internas del 7 de junio se distribuirán en todo el país 13.031 maletines electorales y máquinas de votación destinadas a las mesas receptoras de votos.

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Asimismo, señaló que la Justicia Electoral remite un 10% adicional de máquinas de votación como contingencia en cada local electoral, con el objetivo de responder rápidamente ante eventuales inconvenientes técnicos y asegurar el normal desarrollo de la jornada electoral.