Internas Municipales: Yo Creo le disputa Caazapá a eternos clanes Díaz Verón y Sarubbi

Hasta hace seis meses, según datos oficiales, el departamento de Caazapá era el más pobre del país. Ese puesto lo ocupa ahora Alto Paraguay. Con miras a las internas, la ANR tiene dos aspirantes a la intendencia caazapeña y la oposición tiene un precandidato.

El intendente saliente Amado Baldomero Díaz Verón (ANR, HC) busca la reelección en el cargo con el respaldo del movimiento Honor Colorado y la lista 2, liderado por Horacio Cartes y cuyo presidenciable es Pedro Alliana. Díaz Verón declaró G. 60 millones de gasto de campaña.

El político es hermano del senador cartista Pedro “Pipo” Díaz Verón y del ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, quien deberá enfrentar un nuevo juicio oral y público por presunto enriquecimiento ilícito.

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Por su parte, el exdiputado, funcionario de Salud Pública y médico del IPS Roque Antonio Sarubbi Brizuela (ANR, Añetete), busca la jefatura municipal con el apoyo del movimiento liderado por Mario Abdo Benítez y cuyo presidenciable 2028 es Arnoldo Wiens. Declaró G. 1 millón en gasto de campaña.

Sarubbi llegó a la diputación en 2018 como candidato de una alianza opositora y liberal, pero se cambió de bando al pisar el Congreso.