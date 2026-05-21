Política
21 de mayo de 2026 a la - 18:23

Internas Municipales: Yo Creo le disputa Caazapá a eternos clanes Díaz Verón y Sarubbi

Internas municipales en Caazapá.
Amado Baldomero Díaz Verón (ANR, HC), Roque Sarubbi (ANR, Añetete) y Juan Ignacio Ortellado (Yo Creo).

Caazapá, capital del empobrecido departamento homónimo, cuenta con tres aspirantes a la intendencia. En la oposición, el presidenciable Miguel Prieto (Yo Creo) respalda la candidatura del Ing. Juan Ortellado mientras que en la interna colorada se enfrentarán los eternos clanes Díaz Verón, que busca el rekutú, y los Sarubbi.

Por ABC Color

Hasta hace seis meses, según datos oficiales, el departamento de Caazapá era el más pobre del país. Ese puesto lo ocupa ahora Alto Paraguay. Con miras a las internas, la ANR tiene dos aspirantes a la intendencia caazapeña y la oposición tiene un precandidato.

Amado Baldomero Díaz Verón (ANR, HC), Roque Sarubbi (ANR, Añetete) y Juan Ignacio Ortellado (Yo Creo).
Amado Baldomero Díaz Verón (ANR, HC), Roque Sarubbi (ANR, Añetete) y Juan Ignacio Ortellado (Yo Creo).

El intendente saliente Amado Baldomero Díaz Verón (ANR, HC) busca la reelección en el cargo con el respaldo del movimiento Honor Colorado y la lista 2, liderado por Horacio Cartes y cuyo presidenciable es Pedro Alliana. Díaz Verón declaró G. 60 millones de gasto de campaña.

Internas en Caazapá.
Internas en Caazapá.

El político es hermano del senador cartista Pedro “Pipo” Díaz Verón y del ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, quien deberá enfrentar un nuevo juicio oral y público por presunto enriquecimiento ilícito.

Lea más: Fiscalía: Ediles denuncian al intendente Díaz Verón de Caazapá por presunto desfalco

Internas en Caazapá.
Amado Díaz Verón, Raúl Latorre, Pedro Alliana entre otros en el lanzamiento de candidaturas de Caazapa´.
  • Por su parte, el exdiputado, funcionario de Salud Pública y médico del IPS Roque Antonio Sarubbi Brizuela (ANR, Añetete), busca la jefatura municipal con el apoyo del movimiento liderado por Mario Abdo Benítez y cuyo presidenciable 2028 es Arnoldo Wiens. Declaró G. 1 millón en gasto de campaña.

Sarubbi llegó a la diputación en 2018 como candidato de una alianza opositora y liberal, pero se cambió de bando al pisar el Congreso.

Internas en Caazapá.
Internas en Caazapá.
  • Desde la oposición, el aspirante presidencial 2028 Miguel Prieto respalda la candidatura del Ing. Juan Ignacio Ortellado Santacruz (Partido Yo Creo Lista 123). Declaró G. 0 gasto de campaña. Fue uno de los becados y graduados en ingeniería en Taiwán en 2013.