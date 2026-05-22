Salón auditorio “Erico Galeano” del Colegio Nacional de Capiatá cambiaría de nombre

Desde el Colegio Nacional de Capiatá analizarán la posibilidad del cambio del nombre del salón auditorio “Erico Galeano”, atendiendo a que lleva el nombre del exsenador condenado a 13 años de prisión por supuesto lavado de dinero y asociación criminal. Desde la institución mencionaron que, antes de tomar una posición, el Equipo de Gestión de Instituciones Educativas (EDIE) se reunirá para analizar el posible cambio.

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El director del Colegio Nacional de Capiatá, José María Ortiz Martínez, explicó que en 2012 el equipo de gestión institucional decidió, en gratitud por el aporte realizado por el exsenador Erico Galeano, poner su nombre al salón auditorio.

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“Entendemos que fue su excolegio. Fue una de las primeras instituciones a las que apoyó económicamente con ciertas donaciones, y como en otras instituciones, como en el distrito de Areguá, donde también fue benefactor. Entonces, en ese momento, el equipo de gestión había tomado la decisión de que el salón auditorio llevara su nombre”, explicó.

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Sin embargo, mencionó que actualmente es otra la realidad y dijo que están analizando la posibilidad de cambiar el nombre del salón auditorio.

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“Yo entiendo que el escenario hoy es diferente de aquel entonces. Sé la decisión que ha tomado la Junta Municipal de rever el reconocimiento hecho al señor Erico Galeano. Nosotros estaremos reuniéndonos con el equipo de gestión institucional para analizar el escenario actual, la coyuntura actual, y quizás vamos a tomar alguna determinación en consonancia con la situación actual”, refirió.

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Pedido a los dirigentes del club

Los pobladores de Capiatá esperan igualmente el pronunciamiento de las actuales dirigentes del Club de Capiatá, que lleva el nombre del exsenador Erico Galeano.

Actualmente, el presidente del club es el concejal municipal Óscar Américo Barreto (ANR-HC) —quien busca su reelección—, y que había propuesto en junio de 2016 que Galeano sea distinguido como “ciudadano ilustre” e “hijo dilecto de la ciudad de Capiatá”.

El edil Barreto conforma la lista de candidatos a concejal apoyada por el senador Derlis Osorio, identificado con Honor Colorado.