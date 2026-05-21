Erico Galeano ya no es “hijo dilecto” ni “ciudadano ilustre” en Capiatá

Durante su proceso judicial, el hoy condenado exsenador Erico Galeano (ANR, HC) recibió todo el apoyo del Partido Colorado y del movimiento Honor Colorado. A esto se suma que recién en marzo último la Junta Municipal de Areguá le retiró su distinción de “ciudadano ilustre”, sin embargo, solo en la fecha la Junta Municipal de Capiatá, feudo del condenado, hizo lo mismo.
De esta manera, la Junta Municipal de Capiatá, presidida por Braulio Riquelme (ANR, HC), despojó esta mañana en sesión ordinaria al exsenador Erico Galeano del título de “ciudadano ilustre” e “hijo de electo” de la del distrito, informó para ABC TV la corresponsal Lucía González.
El trámite se dio tras un reclamo por nota de activistas sociales a los que se sumaron en una nota paralela varios concejales, en su mayoría del cartismo que buscan otro período, mediante una minuta de último minuto tratada sobre tablas.
Los firmantes del pedido para retirarle los títulos fueron los concejales David Llano (PLRA), Raquel Arguello (ANR, HC), Braulio Riquelme (ANR, HC), Mario Mármol (ANR, HC), Bernardo Sosa (ANR, HC), Roberto Jiménez (ANR, HC) y Francisco López (ANR).
Braulio Riquelme, presidente de la Junta, dijo a ABC Tv que saben que se trata de “una cuestión mediática de conocimiento público”.
Recalcó que, si bien Galeano ya tuvo la ratificación de la sentencia, todavía queda una instancia más ante la Corte Suprema de Justicia.
“Nosotros somos un órgano contralor legislativo municipal, que no podemos estar ajenos a esa situación”, aseveró.
“Ya lo veníamos analizando, pero esperamos un momento en el que se ratifique lo que corresponde a esta etapa del proceso específicamente”, se justificó.
Carlos Denis, concejal del PLRA, dijo que el retiro de los títulos fue acompañado por unanimidad. “No seremos nosotros los que vamos a juzgar a Erico Galeano. Está en la instancia judicial y en este momento creo que su defensa técnica ha presentado una medida de inconstitucionalidad. En otro punto, creo que han presentado un recurso de casación también y que está en la última instancia del Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia”, manifestó.
Quedan colegio y estadio
Definido el punto en la Junta Municipal, un sector de la ciudadanía capiateña también reclamó el retiro del nombre de Erico Galeano en colegio público, donde hasta el año pasado era incluso invitado como padrino de promoción. Asimismo su nombre figura en el estadio del Club Capiatá, del cual fue presidente.