Valenzuela: Encargado de emitir “cheques fantasmas” se fue de viaje

José Flores, quien no es un funcionario del área de Administración de la Municipalidad de Valenzuela, sino que se desempeña como cuidador del Cementerio Municipal y en ocasiones es chofer de la ambulancia municipal, firmó dos cheques aparentemente sin fondos por lo cual demandaron a la comuna, administrada por la intendenta Mirtha Fernández (PLRA)

Recientemente un oficial de justicia intimó a Municipalidad de Valenzuela a pagar de manera inmediata G. 115 millones, por la emisión de dos cheques, uno de G. 105 millones y otro de G. 120 millones en octubre del 2025 a Marcos Torres Aguilera, que llamativamente estaba firmado por el encargado del cementerio.

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Debido a eso, la Junta Municipal convocó a José Flores para solicitar explicación durante la sesión ordinaria, sin embargo, el hombre comunicó a los ediles que se encontraba de viaje y sepultó el pedido.

“Nos mandó a decir que estaba de viaje y que no vendría. Le convocamos nuevamente para la siguiente semana”, dijo el concejal colorado Néstor Cantero.

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José Flores, no figura como funcionario de la Municipalidad de Valenzuela en ninguno de los documentos oficiales, donde por ley debe estar declarado su salario, función y fecha de ingreso a la institución.

El encargado del cementerio municipal no existe en la nómina de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República (CGR) y tampoco está en el portal de nómina de la Secretaria de la Función Pública.

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Mientras, en la página del gobierno en donde la intendenta Mirtha Fernández debe alzar mensualmente la nómina salarial de sus funcionarios no está actualizada.

Continúa juicio contra intendenta

La intendenta Mirtha Fernández y otras seis personas afrontan el juicio oral por lesión de confianza por una presunta tragada de G. 1.199 millones durante su gestión de 2019.

Según la acusación fiscal, la comuna pagó por “obras fantasmas”, otras fueron sobrefacturadas causando un daño patrimonial millonario.

Hoy se desarrolló otra jornada más del juicio oral y público en donde se presentaron parte de las documentales probatorias.

El Tribunal convocó nuevamente a la intendenta liberal y a los seis acusados para continuar con el juicio el próximo lunes 1 de junio a las 8:00.