Senado pide informe a la Contraloría sobre fondos del Comité Olímpico en ODESUR 2022

El pedido de informes aprobado por el pleno también apunta a transparentar el uso de recursos estatales destinados a obras, licitaciones y rendiciones de cuentas vinculadas al evento deportivo internacional.

El organismo está presidido por Camilo Pérez, actual titular del COP y también precandidato a la intendencia de Asunción.

La resolución solicita a la Contraloría un informe detallado sobre todos los fondos transferidos desde instituciones del Estado al Comité Olímpico Paraguayo entre 2020 y 2022, incluyendo:

Montos, fechas y entidades que realizaron las transferencias

Conceptos específicos de cada desembolso

Auditorías, controles y verificaciones realizadas por la CGR

Copia de las rendiciones de cuentas presentadas por el COP

Detalle de obras ejecutadas en el Parque Olímpico de Ñu Guasu

Montos invertidos, empresas adjudicadas y modalidades de contratación

Si las adjudicaciones fueron por licitación o contratación directa

Eventuales denuncias o reclamos sobre la ejecución de los fondos

Además, el Senado pidió que la información sea remitida en formato digital y editable, junto con la documentación de respaldo.

El proyecto aprobado sostiene la necesidad de revisar el manejo de recursos públicos destinados a la organización de los Juegos Suramericanos 2022, considerando el alto volumen de inversión estatal.

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El documento señala que, pese al importante presupuesto asignado, se habrían registrado deficiencias durante la realización del evento, además de denuncias de atletas por problemas logísticos y operativos.

También se solicita revisar los procesos de licitación vinculados a las obras del Parque Olímpico, uno de los principales escenarios construidos para el evento en Asunción.

Transparencia y control del gasto público

Los legisladores Juan Afara y Luis Pettengill, colorados disidentes que impulsaron el pedido, argumentan que es necesario verificar si la Contraloría realizó auditorías completas sobre el uso de los fondos públicos transferidos al COP, en cumplimiento de las normas de control del gasto estatal.

El artículo aprobado establece un plazo de 15 días para que la Contraloría remita el informe requerido al Senado, conforme al artículo 192 de la Constitución Nacional y la Ley 5.453/15.

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El pedido de informes también adquiere relevancia política debido a que el titular del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez, se encuentra actualmente en la carrera política como precandidato a la intendencia de Asunción.

La revisión de los fondos de los Juegos ODESUR 2022 reabre el debate sobre la gestión de grandes eventos deportivos financiados con recursos públicos y el nivel de control institucional sobre su ejecución.