¿Quiénes son todos los aspirantes a la intendencia de Asunción?

En la oposición la figura más fuerte es la Ing. María Soledad Núñez Méndez, más conocida como Sole Núñez. Exreferente de la ONG. Techo, ex Un techo Para mi País, fue ministra de la vivienda de Horacio Cartes y dupla de Efraín Alegre en las elecciones generales del 2023.

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Formalizará su candidatura interna en la lista del Partido Patria Querida (PPQ) y, posteriormente encabezará la lista de la Alianza Juntos por Asunción.

Su discurso se centra en devolver la dignidad a los asuncenos; despedir a planilleros municipales; trabajar en el saldo rojo de la municipalidad y otros. Tiene el respaldo del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y un conglomerado de partidos opositores. Ella compitió por la postulación con la diputada Johanna Ortega (PPS) en una encuesta. El 7 de junio solo podrán votar por ella los afiliados a PPQ.

Galli libertario

Por otro lado, corre por su cuenta el médico Marcelo Tomás Galli Romañach, aspirante a la intendencia de Asunción por el Partido Libertad y República (libertarios).

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Fue director médico del INCAN.

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“Nuestra ciudad no está empobrecida, está saqueada durante décadas, una claque de políticos profesionales convirtió a la municipalidad en su caja chica, en su agencia de empleo y en un refugio de privilegiados por décadas. Hoy, la municipalidad es el brazo operativo y recaudador de una facción fascista corporativa que gobierna este país”, dijo en un discurso. El 7 de junio solo podrán votar por él los afiliados a este partido libertario.

Bukele’i contra Sole y Wagner

Otro candidato opositor independiente que llamó la atención mediática es el Ing. Civil Rodrigo Francisco Franco Arriola alias “Bukele’i”, por el Partido Demócrata Cristiano (PDP). Su apodo hace alusión al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuyo modelo quiere emular en Paraguay.

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Franco trabajó en la campaña para la intendencia de Asunción del hoy senador Eduardo Nakayama y es comunicador digital (Elanalista.com.py).

Tiene un programa de gobierno de 17 puntos sobre cómo achicar la estructura municipal, mejorar los servicios públicos y el transporte entre otros.

Centró sus discursos en repudiar que los partidos opositores impusieran a Soledad Núñez y despotrica contra los concejales liberales, liderados por Augusto Wagner, otrora cómplices del exintendente Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC), quienes ahora apoyan a la citada candidata.

Opositores lo han acusado de ser un agente divisor del cartismo, ya que su padre y su hermano son políticos y candidatos de Honor Colorado. Sin embargo, él ha dicho que está alejado de sus familiares y milita en el PDC con su padrastro el exdiputado liberal Tadeo Zarratea.

Arlene Aquino promete titulaciones

Otra candidata opositora independiente es la escribana Edith Arlene Aquino Morel del Partido Patria Soñada. Inicialmente fue candidata de Cruzada Nacional, pero se retiró de la agrupación y también salió de la Alianza Unidos por Asunción. Ya había sido aspirante en las últimas elecciones para la diputación de Central y le faltaron solamente 50 votos para poder ingresar a la Cámara Baja.

En su discurso, promete impulsar la titulación masiva de viviendas en Asunción.

Colorados

En las internas coloradas hay tres precandidatos. El senador, exdiputado y exintendente de Asunción el economista Arnaldo Samaniego (ANR, FCR) Lista 7, cuenta con el apoyo de toda la disidencia colorada; el titular del Comité Olímpico Paraguayo Camilo Pérez (ANR, HC) Lista 2, y el independiente Danilo Gómez (ANR, MUE) Lista 300.

Samaniego (ANR, Fuerza y Causa Republicana) quedó como único candidato de la disidencia cuando “descabalgó” el diputado Dani Centurión (ANR, Colorado Añetete).

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Fue intendente en el periodo 2010-2015 y su cuestionable gestión dejó el camino libre para la victoria del opositor Mario Ferreiro (PRF 2015-2019), quien no pudo terminar su mandato debido a un complot entre colorados, referentes de izquierda que se pasaron al cartismo, y la Fiscalía.

Los resultados de la gestión de Ferreiro y de Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC) lo instalaron como candidato a la intendencia para un segundo periodo. Promete arreglar baches, mejorar los servicios y destruir el sistema de “feudos” institucionales entre concejales.

Por su parte, Camilo Pérez fue impuesto por Horacio Cartes gracias a su reconocida gestión en el Comité Olímpico y los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Su jefe de campaña es el presidente de la Cámara de Diputados Raúl Latorre (ANR, HC). Entre sus propuestas está traer “el cambio” pese a que su movimiento respaldó a Nenecho por siete años. Apenas iniciada la campaña tuvo problemas de salud. Fue presidente de Don Camilo S.A. – Inmuebles; de la Fundación Paraguay Puede y de la firma Clear S.A. – Telecomunicaciones Claro Paraguay.

Finalmente Danilo Gómez por el movimiento Universitario Estudiantil, ya fue precandidato en 2021 y se identificó como agricultor.