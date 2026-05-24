Soroka augura derrota del clan cartista Rivas en Tomás Romero Pereira

“Sobran dos semanas y les propongo, que salga una señal de esperanza para el domingo 7 de junio, una lista que trae una luz de esperanza y no más de lo mismo. Hay una lista (Colorado Añetete) que trae un poco reconciliación en este distrito”, expresó el senador Colym Soroka (ANR-independiente) este fin de semana en un mitin de apoyo a Ronald Villaverde, precandidato a intendente de Tomás Romero Pereira, departamento de Itapúa.

En el acto asistieron entre otros, el presidenciable por Colorado Añetete para el 2028, Arnoldo Wiens, precandidatos y adherentes de la disidencia colorada. Es con miras a las internas municipales previstas el domingo 7 de junio.

En otro apartado de sus discurso, Soroka dijo que el Partido Colorado, sin dar nombres, “hay gente que está torcida pero sigue buscando cargos”. “No se cansan y quieren seguir. Por eso es que propongo una persona joven que estará a la altura de Tomás Romero Pereira”, manifestó el senador Soroka.

“Cuándo vine a esta ciudad casi me caí en una cuenta y estos quieren esconder la verdad bajo la alfombra”, cuestionó el senador colorado independiente.

Por su parte, el precandidato colorado disidente a intendente de Tomás Romero Pereira, Ronald Villaverde, pidió a sus adherentes que no acepten las migajas y no vendan su conciencia. Dijo que en el cuarto oscuro, el domingo 7 de junio, se tendrá la oportunidad del cambio.

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En este distrito se presenta por Honor Colorado, el colorado cartista Hernán Isidro Rivas, a Intendencia de Tomás Romero Pereira para el periodo 2022-2031. El jefe comunal es muy cuestionado e incluso tiene denuncias que no prosperaron en un pedido de intervención en la Cámara de Diputados por el blindaje recurrente de la bancada de Honor Colorado.

Se Trata del padre del exsenador colorado cartista Hernán David Rivas Román, quien denunció semanas atrás presionado por la ciudadanía y porque era insostenible su blindaje en el Senado, por un proceso de presunto título falso de abogado.

La sala Penal de Corte Suprema de Justicia anuló un sobreseimiento definitivo de un tribunal de sentencia, e hizo lugar al recurso extraordinario de casación que solicitó la Fiscalía.

Con la resolución, el Tribunal de Sentencia programó para el martes 21 de julio el inicio del juicio oral al exsenador colorado Hernán David Rivas Román, acusado por utilizar su título de abogado presuntamente falso para ser miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano que incluso llegó a presidir. El juzgamiento del exparlamentario será por supuesta producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso.

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Hernán Rivas fue “juez de jueces” sin ser abogado

La acusación del Ministerio Público (MP) presentada por las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero señala que el ahora exsenador colorado Hernán David Rivas Román habría cursado la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana, entre los años 2010 y 2015, mientras que en 2016 presentó su tesis de conclusión, sobre la cual también existen dudas.

Hernán Rivas posteriormente contó con un certificado de estudios con fecha del 12 de mayo de 2018 y un título que le otorgaba el grado académico de abogado, expedido el 6 de marzo de 2020 y registrado en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) el 9 de junio de 2020. Ambos documentos fueron expedidos por la citada alta casa de estudios, según los datos de la Fiscalía.

Hernán Rivas posteriormente contó con un certificado de estudios con fecha del 12 de mayo de 2018 y un título que le otorgaba el grado académico de abogado, expedido el 6 de marzo de 2020 y registrado en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) el 9 de junio de 2020. Ambos documentos fueron expedidos por la citada la alta casa de estudios, según los datos de la Fiscalía.

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La Fiscalía identificó usos del certificado de estudios y título de contenido supuestamente falso, por parte de Hernán Rivas; el primero cuando los remitió al MEC para su registro y luego para, ocupar un lugar en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), tras ser designado el 3 de julio de 2020 por la Cámara de Diputados como su representante ante el órgano.

Designado en el JEM pese a dudas sobre su título

Para el Ministerio Público, Hernán Rivas “realizó todas las conductas idóneas para obtener y blindar el título que obtuvo, contra cualquier cuestionamiento; consiguiendo el respaldo académico para llegar en el año 2020 al puesto de miembro del JEM en representación de la Honorable Cámara de Diputados, que luego de haber obtenido la mayoría de votos, dicha Cámara dictó las Resoluciones N° 2535 del 2 de junio de 2021 y N° 2571 del 9 de junio de 2021 que le otorgó legalmente al hoy acusado el derecho de ocupar uno de los cargos de mayor relevancia jurídica de nuestro país, constituyéndose en juez de jueces”.

Cabe señalar que Hernán Rivas fue electo como presidente del JEM, el 10 de julio de 2023. Permaneció en el cargo hasta el 2 de agosto de 2023, luego de que se cuestionaran sus declaraciones juradas de bienes por supuestas inconsistencias y también, su título de abogado.

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Bibiana BenÍtez Faria, una de las camaristas que votó por el sobreseimiento definitivo de Hernán Rivas y que será investigada ahora por el JEM.

El entonces presidente del JEM, Enrique Bacchetta, remitió el 4 de setiembre de 2020 a la Cámara de Diputados un pedido de designación de otro representante, ante las dudas sobre el título de Hernán Rivas.