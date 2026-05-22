Caso Hernán Rivas: Diputadas que acusaron a fiscala adjunta accionarán contra exclusión en el JEM

La decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que en sesión ordinaria resolvió ayer aprobar, de oficio, la apertura de la investigación preliminar sobre la actuación de la fiscala adjunta Soledad Machuca en la denuncia presentada en el 2020 en contra de Hernán David Rivas Román, por su título supuestamente falso; y tener por desistidas como acusadoras a las diputadas Leidy Galeano y Alexandra Zena, será recurrida ante la Corte Suprema de Justicia por parte de las legisladores.

Así confirmó el Abg. Federico Campos López Moreira, quien en comunicación con el programa El Observador en ABC detalló que la acción de inconstitucionalidad será presentada en contra del artículo 19 de la Ley N° 6814/21, que establece que el acusador particular deberá acreditar la condición invocada y su solvencia económica para responder de todas las costas, daños o perjuicios que pudiere ocasionar, pero, a solicitud del mismo, el Jurado podrá dispensarlo de este requisito previa comprobación de su insolvencia.

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“Esa ley fue hecha para que los ciudadanos comunes nos veamos compelidos a presentar una garantía, violando los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional, y también el Pacto de San José de Costa Rica”, afirmó el letrado que había patrocinado la acusación presentada en octubre de 2023 ante el JEM, por parte de las parlamentarias por el Partido Encuentro Nacional, en contra de la fiscal adjunta Soledad Machuca.

Agregó que el acceso a la Justicia paraguaya es gratuito e irrestricto, pero la teoría del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados plasmada en el artículo 19 de la ley que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de jueces, agentes fiscales, defensores públicos y síndicos de Quiebra; obliga a presentar un bien como garantía real para poder acusar por mal desempeño en sus funciones.

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Exclusión para evitar control en proceso contra Soledad Machuca

El Abg. Federico Campos López Moreira consideró que las legisladoras de Cruzada Nacional son excluidas para que no controlen el proceso en el JEM en contra de la fiscal adjunta Soledad Machuca, a quien habían acusado de cajonear la denuncia presentada en el 2020 en contra de Hernán Rivas por la falsificación de su título de abogado y no realizó diligencia alguna en el caso.

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“Si Soledad Machuca hacía su trabajo Hernán Rivas no iba a ser miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a lo mejor no llegaba siquiera a ser senador de la Nación, pero fruto de la omisión flagrante y dolosa practicada por una funcionaria a la que se le paga para perseguir la corrupción y los delitos, no se investigó a un diputado que dijo ser abogado sin que haya terminado siquiera el colegio”, afirmó el letrado.

Al respecto puntualizó que la acción de inconstitucionalidad que será promovida por las diputadas de Cruzada Nacional ante el máximo tribunal, será sin medida cautelar, ya que la intención es que no se paralice el proceso contra Soledad Machuca en el JEM.

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“No vamos a plantear medida cautelar porque por un lado estamos felices con la apertura de la investigación preliminar contra la fiscal adjunta Soledad Machuca. Nuestro descontento es solo con la exclusión inconstitucional de las acusadoras”, remarcó Campos López Moreira.

Investigación contra fiscal adjunta en el JEM

En octubre de 2023 las diputadas del Partido Cruzada Nacional (CN), Leidy Paola Galeano y Patricia Alexandra Zena, bajo patrocinio del Abg. Federico Campos López Moreira, presentaron acusación contra Soledad Machuca ante el JEM por presuntamente haber cajoneado la investigación sobre la autenticidad del título de abogado de Hernán Rivas Román, que se presentó el 11 de junio de 2020.

En la sesión ordinaria de este jueves 21 de mayo, el ministro de la Corte César Garay detalló que por Providencia de 11 de diciembre de 2023 se emplazó a las acusadoras a fin de que acrediten las condiciones invocadas, así como la solvencia o insolvencia invocada, como establecen los artículos 18 y 19 de la Ley Nº 6814/21.

Sin embargo, las parlamentarias contestaron que se presentaban ante el JEM como ciudadanas paraguayas, electas democráticamente y víctimas del sistema de Justicia. En cuanto a la solvencia ofrecieron caución juratoria como abogadas, solicitando la dispensa establecida en el Art. 19 de la Ley N° 6814/21.

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Garay agregó que los antecedentes del caso fueron informados al Jurado el 9 de abril de este año, por lo que el colegiado estaba habilitado desde el pasado 11 de mayo para proceder de oficio; circunstancia que, según Garay, explica por qué recién en la última sesión se trato el caso de la fiscala adjunta Soledad Machuca.

Juez, camarista y fiscalas también son investigados

Por otro lado, a pedido del ministro César Garay el JEM resolvió acumular a la causa N° 252/2023, que es la acusación de las diputadas por Cruzada Nacional contra la fiscal adjunta Soledad Machuca; las causas números 94, 95 y 96 del corriente año, que son contra la camarista Bibiana Benítez Faría, el juez de Garantías Miguel Palacios y las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero.

El representante de la máxima instancia judicial argumentó que la acumulación se da al existir conexión directa de los casos con la causa penal que investiga el presunto título falso de abogado de Hernán David Rivas Román.

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En consecuencia, el Jurado libró los oficios correspondientes a fin de traer a la vista copias autenticadas del cuaderno de investigación fiscal y del expediente judicial; asimismo, solicitó informe a la Fiscalía General del Estado, a fin de recabar toda la información relacionada a los antecedentes de la causa.