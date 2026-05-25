Asunción: Clan Cattebeke busca recuperar el poder en la Junta Municipal

El Clan Cattebeke se empotró en la Comuna Capitalina mediante la exconcejala Gladys Cattebeke viuda de López (exUNACE, hoy cartista), quien fuera presidenta de la Junta Municipal (2008-2009).

En su tiempo en el poder, metió a todos sus parientes en la función pública principalmente dentro de la Junta Municipal lo cual fue ampliamente denunciado en su momento.

Pero el clan supo sobrevivir y adaptarse a nuevos tiempos y nuevos intendentes. En diciembre último, Edwin López Cattebeke, hijo de la exconcejala y ex director general de Administración y Finanzas de Oscar “Nenecho” Rodríguez, fue condenado en procedimiento abrevidado a dos años de prisión con suspensión; a pagar G. 50 millones por daños particulares y G. 10 millones por daño social.

Eso no importó para que pasara a ser un refugiado en el Ministerio de Salud Pública con un salario de G. 13 millones, según la base de datos de la SFP.

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Ahora la nuera de Gladys y esposa de Edwin, la funcionaria municipal nombrada desde el 2004, Gabriela González, quien en marzo recibió un sueldo total de casi G. 19 millones, busca llegar a la Junta Municipal dentro de la lista de precandidatos a concejales del movimiento liderado por el exintendente Oscar “Nenecho” Rodríguez.

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En sus redes sociales González enfrenta constantemente a quienes la acusan de ocultar a su pareja e increpa a sus críticos acusándolos de ser perfiles falsos.

Otros hijos de Gladys y hermanos de Edwin también reciben altos salarios en la comuna.

Marizela López Cattebeke, funcionaria desde el 2009 asignada en el Policlínico municipal como nutricionista cobró en marzo casi G. 9 millones en sueldo básico y numerosos sobresueldos. Lo llamativo es que Marizela también recibe otro sueldo de Vigilancia Sanitaria, organismo del gobierno central, por G. 8 millones.

Manfredo López, quien no usa el apellido Cattebeke en la planilla de funcionarios de la comuna, es “técnico” de Administración y Finanzas en la Couna, nombrado desde el 2009, cobró en marzo casi G. 11 millones.

Otros hijos Lopez Cattebeke aparecen en más entes públicos si uno los busca en la planilla centralizada de la web de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Finalmente la nuera de Gladys, Pamela Ines Escobar de López, también figura como jefa de departamento en la dirección de relaciones intergubernamentales.