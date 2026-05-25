Embajador argentino aboga en “la necesidad de continuar fortaleciendo” la integración con Paraguay

La Embajada de la República Argentina en la República del Paraguay conmemoró hoy, un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, acaecido el 25 de mayo de 1810. El embajador argentino en Paraguay, Guillermo Nielsen, en su residencia oficial en Asunción, recibió a autoridades de los gobiernos de la Argentina y Paraguay, miembros del cuerpo diplomático, del sector privado y referentes sectoriales, en una celebración atravesada por los principales ejes de la agenda bilateral: integración energética, conectividad, vinculación económica-comercial, infraestructura y cooperación regional.

El acto protocolar reunió a más de 300 invitados, conforme a los datos oficiales. En su discurso, el embajador Nielsen habló de la integración física, los pasos fronterizos y la conectividad regional.

El representante diplomático del gobierno de Javier Milei hizo especial hincapié “en la necesidad de continuar fortaleciendo la integración física y logística entre ambos países, destacando la importancia estratégica de modernizar los pasos internacionales, agilizar los sistemas de control y avanzar hacia mecanismos migratorios integrados que permitan facilitar la circulación cotidiana de personas, bienes y servicios”.

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En particular, el embajador Nielsen destacó el rol del puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une las ciudades de Posadas y Encarnación. Dijo que “constituye uno de los principales pasos fronterizos de la región”. El diplomático señaló que “mejorar la infraestructura fronteriza representa una herramienta concreta para mejorar la calidad de vida de miles de personas que cruzan diariamente entre ambos países por motivos laborales, comerciales, educativos y familiares”.

Asimismo, el embajador de Argentina hizo referencia al “potencial transformador del Corredor Bioceánico Vial y de la Hidrovía Paraná–Paraguay“. Valoró su importancia estratégica para la integración logística sudamericana, el comercio regional y la conexión de las zonas productivas del interior con los mercados internacionales.

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“Una relación histórica construida todos los días”

En otro apartado de su discurso, el embajador Nielsen destacó la “excepcional profundidad histórica, humana y económica que caracteriza a la relación entre la Argentina y el Paraguay”. Indicó que “pocos vínculos bilaterales en América del Sur poseen un nivel de integración tan intenso y cotidiano”.

El jefe diplomático del vecino país recordó que los procesos emancipadores de ambos países surgieron con apenas un año de diferencia y formaron parte de una misma experiencia histórica sudamericana de afirmación de soberanía y construcción política. Asimismo, subrayó que la relación bilateral trasciende ampliamente el plano diplomático y se expresa diariamente en la vida de millones de personas que trabajan, estudian, comercian y desarrollan sus proyectos de vida entre ambos países.

“La integración no es solamente la que se firma en los salones; es la que se vive todos los días”, expresó el embajador Nielsen; al referirse a la dinámica humana, cultural y económica que une a argentinos y paraguayos a ambos lados de la frontera.

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Energía y cooperación estratégica

Nielsen también abordó algunos de los principales ejes estratégicos de la agenda bilateral actual, entre ellos la integración energética, la infraestructura y el comercio.

En materia energética, Nielsen destacó el rol central de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y de la Central Hidroeléctrica Yacyretá como una de las experiencias más relevantes y perdurables de cooperación binacional en América del Sur. Además, habló de los avances vinculados a Aña Cuá y a las obras de modernización actualmente en ejecución, subrayando la importancia estratégica de la cooperación energética entre ambos países.

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También valoró “la responsabilidad” que recientemente le fue confiada como representante de la Cancillería argentina ante la EBY". Dijo que esa función “refleja la prioridad que la Argentina asigna al fortalecimiento institucional y estratégico de uno de los principales activos compartidos entre ambos países”.

Asimismo, Nielsen hizo referencia a los proyectos de integración gasífera regional actualmente en análisis, entre ellos la iniciativa vinculada al gasoducto trans-Chaco. Señaló que “la conectividad energética constituye una de las grandes oportunidades para el desarrollo compartido del Cono Sur”.