Esperanza Martínez cuestiona a Santiago Peña: “¿Genio financiero o tráfico de influencias?”

Martínez apuntó al contraste entre la situación patrimonial del presidente Santiago Peña en el pasado y su presente. Recordó que en 2017 el entonces candidato presidencial afirmaba vivir en la casa de su hermano y declaraba un patrimonio limitado principalmente a dos vehículos.

Hoy, en cambio, se le atribuye la posesión de “una mansión de un millón de dólares, otros inmuebles y otra calidad de vida, todo gracias a un crecimiento patrimonial de 1.600% en unos años”.

Martínez también mencionó la aparición de acciones, préstamos, rescates financieros y estructuras de inversión complejas en el entorno patrimonial del presidente.

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“En el camino aparecen acciones, préstamos, rescates y un holding financiero cuyo nombre salta en cada gran negocio con el Estado”, cuestionó.

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“Al Contralor, en proceso de ser reelecto, le cuadró la planilla y caso cerrado”, dijo en alusión a Camilo Benítez, quien según Martínez, buscaría ser reelecto en el cargo.

La senadora sostuvo que el informe de la Contraloría General de la República se limita a validar la coherencia formal de los datos, pero no responde a las preguntas de fondo sobre el origen del patrimonio.

Rol de la Fiscalía y debate abierto

Esperanza Martínez también planteó expectativas sobre el rol del Ministerio Público tras el informe de la Contraloría.

Cuestionó si la Fiscalía profundizará en posibles conflictos de interés, trato preferencial o eventuales usos del poder político para generar ventajas económicas.

En ese sentido, advirtió que una auditoría administrativa no sustituye una investigación penal ni agota el análisis sobre posibles irregularidades.

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La legisladora opositora insistió en que el debate central no está en el volumen del crecimiento patrimonial, sino en su origen.

Las preguntas que plantea incluyen:

¿Quién lo financió, con qué garantías, bajo qué condiciones y qué recibió después ese grupo empresarial del Estado paraguayo.?

¿Quién financió ese crecimiento patrimonial?

¿Bajo qué condiciones?

¿Qué recibió después ese grupo empresarial del Estado paraguayo?

Para la legisladora, estas interrogantes no pueden quedar fuera de una investigación seria sobre la transparencia pública.

Como candidato presidencial

Martínez también recordó una publicación durante su etapa como candidato presidencial, donde se afirmaba: “Peña no tiene casa y si es presidente, vivirá en Mburuvicha Róga. Actualmente, reside en la casa de su hermano”.

La senadora utilizó este antecedente para remarcar el contraste entre el discurso de entonces y la situación patrimonial actual del mandatario.