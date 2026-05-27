Clan Zacarías crea más juzgados en Alto Paraná y se asegura cargos e impunidad, denuncian senadores

¿Hasta cuándo el clan Zacarías va a manejar la Justicia en Alto Paraná?, cuestionó la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) después de la sanción de ambos proyectos en una sesión extraordinaria cuyo orden del día se abocaba casi exclusivamente a asuntos esteños y pensiones graciables.

La Cámara de Senadores, presidida por Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), sancionó y remitió al Poder Ejecutivo el proyecto de ley “Que crea el cuarto turno del Juzgado Penal de Ejecución de Alto Paraná”, iniciativa de la diputada esteña Rocío Abed de Zacarías (ANR, HC), pareja del titular del Itaipú Justo Zacarías.

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Su cuñado, el senador esteño Javier Zacarías Irún (ANR, HC), titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, leyó el dictamen por la aprobación. “Necesitamos por lo menos un juzgado penal más”, dijo.

Posteriormente el pleno también aprobó la creación de un Juzgado de Paz en el distrito de Minga Guazú Km 30, otra iniciativa de la diputada Rocío Abed defendida por el senador Zacarías Irún.

Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) reaccionó y sostuvo que ambas creaciones no tenían justificación y que varios distritos de Central tienen más casos judiciales.

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En el caso del nuevo juzgado penal en CDE, señaló que la penitenciaría de Alto Paraná envió a sus internos a Emboscada, Cordillera, departamento que sí urge aumentar los juzgados.

En cuanto a la creación del juzgado de paz, repudió que la Corte hace dos meses dictaminó que era innecesario pero ahora cambia de postura por presión del Clan Zacarías.

“Crean juzgados según la cara del cliente”

Rafael Filizzola (PDP) también denunció que Emboscada, en Cordillera, merece tener más juzgados penales que sumar otro a Ciudad del Este. Agregó que Minga Guazú tiene menos casos en juzgados de paz de los que incluso tiene la capital esteña. “Después, la Corte y el Ministerio Público vienen y dicen que no tienen dinero. ¿Cómo no van a tener dinero si crean juzgados según la cara del cliente?”, lamentó.

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El liberal Sergio Rojas dijo que Minga Guazú ya tiene dos turnos en juzgados de Paz y ahora tendrá un tercero, cuando distritos de Central con más pobladores apenas tienen un juzgado de este tipo.

Celeste Amarilla (PLRA) también dijo que el Poder Judicial “Todos son Lista 1” e Ignacio Iramaín (Ind) sostuvo que estos juzgados son cargos para amigos e impunidad para los conocidos.