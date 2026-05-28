TSJE ordenó cortar la revisión de las máquinas para no demostrar fraude, denuncia liberal

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), ente presidido por Jorge Bogarín (Ind), informó del cierre de la verificación técnica de máquinas de votación por parte de las autoridades y apoderados del PLRA. Citó al titular del Tribunal Electoral Independiente (TEI), Gustavo Bernal, y como “apoderado técnico del PLRA” a Antonio Ocampos, quien en realidad es candidato a intendente de Fernando de la Mora en la lista del senador liberocartista Dionisio Amarilla (Lista 100 Diálogo Azul).

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Sin embargo, Luis Fretes Carreras, apoderado del movimiento Liberales Democráticos Radicales Auténticos quien participó en la misma verificación, denunció que, en la fecha, funcionarios del TSJE, prácticamente ordenaron a Bernal cortar abruptamente el proceso de revisión de máquinas cuando se disponían a demostrar una supuesta falla que deja abierta la posibilidad de fraude, según denunció.

No les permitieron celulares ni computadoras

Agregó que el TSJE también les impidió portar teléfonos celulares y computadoras personales, así como grabar o registrar el proceso, pero sí lo permitió a su equipo institucional de prensa.

Anunció que su sector emitirá un informe en los próximos días para expresar su rechazo.

“Hoy en forma abrupta se cortó el proceso de verificación”, dijo Fretes al agregar que todo se trató de una “mera exhibición” de poco tiempo y sin análisis profundos.

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Agregó que, cuando llegaron a la prueba sobre una “llave” que habilita a todas las máquinas y que permite imprimir papeletas de forma fraudulenta, los directores del TSJE se negaron a dejar en evidencia esta demostración.

“Nos convocan para una cosa y después nos niegan verificar”, dijo. Apuntó que cuando la discusión subía de tono, el asesor del TSJE, Luis Alberto Mauro, ante todos los presentes, presionó a Gustavo Bernal para cerrar el acto y despedir a todos.

“Estamos muy disconformes, estamos en desacuerdo con este procedimiento y al mismo tiempo denunciamos la suspensión arbitraria”, manifestó.

“Es muy grave lo que ha sucedido hoy y es muy fuerte porque proviene de la misma institución. Son altos funcionarios del TSJE que presionaron a nuestro presidente (del TEI) frente a todos nosotros para que dé por concluida la verificación o esta exhibición que hicieron”, manifestó.

No están con Villalba ni en la campaña de Celeste por las “lista sábana”

Fretes, candidato de la Lista 1000 del PLRA, aclaró que no pertenece al movimiento del senador y candidato a la presidencia del PLRA, Ever Villalba (Frente Radical Lista 9). Dijo que el legislador se incorporó mucho después de que ellos hicieran las primeras denuncias y que intentaron que el proceso no se sobreponga al calendario electoral. También rechazó que sean operadores de la senadora Celeste Amarilla (PLRA), a quien acusó de dirigir una campaña contra el desbloqueo para volver a la lista sábana.

TSJE llama a conferencia

Finalmente, la Justicia electoral convocará a conferencia de prensa, a realizarse a las 10:00 este viernes 29 de mayo en la sede central, a fin de dar a conocer el resumen de los cuatro días de revisión técnica de las máquinas de votación.