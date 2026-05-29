Cuestionado contralor general da cátedra de “integridad” a estudiantes de Asunción

El contralor general de la Republica, Camilo Benítez, disertó en una escuela pública de Asunción, en el marco de la actividad denominada “Integridad y Compromiso Ciudadano”.

La actividad educativa se da en el momento en que el contralor Camilo Benítez es duramente cuestionado por el resultado del examen de correspondencia realizado al presidente Santiago Peña, que muchos consideran como un “evidente blanqueo”.

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Según la CGR, las charlas tienen como objetivo fortalecer la cultura de integridad en el ámbito educativo, promoviendo valores éticos, y el cuidado de los bienes públicos.

Además, se habló sobre la participación ciudadana y la prevención de la corrupción, en concordancia con las competencias asignadas a la institución por la Ley N° 7389/24 “Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay”.

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Sin embargo, el contralor es duramente cuestionado, no solo por los legisladores opositores por el resultado del examen de correspondencia al presidente Peña, sino porque ningunea a varios concejales municipales que denuncian hechos de corrupción en sus municipios.

Muchos indican que Camilo Benítez hace “la vista gorda” a las denuncias contra intendentes cartitas, y personas ligadas al gobierno, pues ya está en su campaña pro reelección. El mandato del contralor culmina en setiembre próximo y necesita de un acuerdo político para continuar en el cargo.

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Denuncias sin auditoría

Por citar algunos de los municipios cuyas juntas municipales denunciaron presunta corrupción, pero que hasta la fecha no se sabe de avances son: J. A. Saldívar, Areguá, Caapucú, Valenzuela, Emboscada, San Pedro de Ycuamandyyú, entre otros.

Incluso, algunos concejales recurrieron hasta la Cámara de Diputados para solicitar que se inicie el proceso de juicio político contra Camilo Benítez, pues para ellos la contraloría se convirtió en “blanqueduría”.

Mientras se cuestiona la integridad de Benítez y la credibilidad de la Contraloría General de la República, desde la institución, el equipo de la Dirección General de Integridad y Transparencia realiza jornadas lúdicas y pedagógicas utilizando materiales educativos como las revistas “Cuidemos lo nuestro” y “La corrupción no es un juego”, buscando acercar conceptos de integridad y responsabilidad ciudadana a niños y jóvenes de manera dinámica y participativa.