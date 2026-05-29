Dudas sobre máquinas de votación: “Se niegan a entender las explicaciones”, dice el TSJE

El director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Carlos María Ljubetic, afirmó que ningún sector político fue expulsado durante la revisión de las máquinas electorales realizada ayer. El funcionario subrayó que las sesiones fueron levantadas por el presidente del Tribunal Electoral Independiente (TEI) debido a planteamientos que evidenciaban desconocimiento técnico.

“Ayer declararon que se los echó de la Justicia Electoral porque estaban a punto de descubrir un fraude. El presidente del TEI decidió levantar la sesión ante planteamientos que demostraban desconocimiento. Hay gente que se niega a entender las explicaciones que se le da. Nadie fue echado”, sostuvo.

Según indicó, aquellos grupos que abandonaron la revisión con cuestionamientos buscan únicamente desprestigiar los equipos. Aseguró que ninguna explicación brindada por el organismo será suficiente para descartar las denuncias de fraude que vienen instalando algunos sectores políticos.

“La gente del Partido Colorado salió bastante satisfecha, no así un grupo de personas del PLRA. Nosotros anticipamos que no les íbamos a dar el gusto. Ellos vienen con una idea de desprestigiar la máquina de votación a cualquier costo, no importa lo que se diga o se demuestre”, expresó.

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Oportunidad de auditoría técnica con expertos

Ljubetic aclaró que, aunque la jornada no constituyó una auditoría formal como solicitan los sectores críticos, representó una “magnífica oportunidad” para que técnicos reputados, llegados desde Argentina, pudieran aclarar las dudas existentes sobre la seguridad de los dispositivos.

“Yo digo: no nos quisieron escuchar en las explicaciones, sino que era una repetición de sus ideas”, lamentó.

El representante del TSJE también cuestionó el momento elegido para solicitar una auditoría profunda, a poco más de una semana de las elecciones internas. Recordó que el cronograma electoral fue publicado en julio de 2025 y que el proceso logístico ya se encuentra en marcha.

“Las máquinas se están distribuyendo. Están en los camiones ahora. ¿Cómo vamos a hacer una mega auditoría ahora?“, mencionó.

Seguridad del sistema de votación frente a papeletas

Ljubetic defendió el uso de las máquinas para las elecciones internas del próximo 7 de junio. Según indicó, este sistema ofrece mayores garantías de seguridad al electorado en comparación con las papeletas utilizadas históricamente por el TSJE.

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Sostuvo que las máquinas de votación reducen significativamente los riesgos de manipulación de resultados y afirmó que los votos no pueden ser alterados mediante estos equipos, lo que hace menos probable la ocurrencia de fraude electoral.