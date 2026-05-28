Máquinas de votación: TEI del PLRA asegura garantías en las internas y minimiza críticas

Este jueves, en el programa Mesa con EVP, el titular del Tribunal Electoral Independiente (TEI) del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Gustavo Bernal, salió al paso de las críticas contra las máquinas de votación y aseguró que el proceso de las internas municipales cuenta con garantías suficientes para candidatos, apoderados y afiliados.

Las declaraciones se producen en medio de cuestionamientos impulsados por sectores internos que solicitaron más tiempo para verificar el funcionamiento de los equipos y los materiales electorales de cara a las internas partidarias.

Bernal sostuvo que el Tribunal permitió la participación de representantes técnicos de distintos movimientos y que durante las jornadas de verificación no se detectaron irregularidades.

“Nosotros no encontramos ninguna irregularidad y garantizamos plenamente a todos los ciudadanos y en especial a los afiliados del partido y a los candidatos que gozan de garantía”, afirmó.

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Técnicos participaron de verificaciones

Según explicó Bernal, el Tribunal Electoral remitió invitaciones a todos los sectores internos para que designen técnicos encargados de controlar las máquinas y los maletines electorales.

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Indicó que 19 representantes participaron de las verificaciones realizadas entre ayer y hoy, en jornadas que se extendieron desde las 09:00 hasta las 13:00.

El titular del órgano electoral partidario señaló que durante el proceso se realizaron consultas y cuestionamientos técnicos que fueron respondidos por especialistas informáticos y analistas de la empresa encargada del sistema de votación.

No obstante, admitió que algunos movimientos pretendían extender el plazo de revisión, pedido que fue rechazado por el Tribunal.

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“Los plazos son perentorios”, afirma Bernal

Bernal argumentó que el cronograma electoral ya se encuentra ejecutado en un 98% y que resulta imposible retroceder etapas administrativas y logísticas.

“Existen plazos legales tanto en el Código Electoral como en el cronograma electoral y esos plazos son perentorios e improrrogables”, remarcó.

Añadió que los materiales electorales ya comenzaron a distribuirse tanto a nivel nacional como en el exterior, mientras continúan las acreditaciones y el cierre de los procedimientos previos a las internas.

El dirigente liberal también cuestionó a referentes que actualmente critican el sistema, recordando que varios de ellos fueron electos anteriormente mediante las mismas máquinas de votación.

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Tribunal insiste en que existen controles múltiples

Bernal insistió en que el sistema no depende exclusivamente de las máquinas electrónicas y aseguró que existen varios mecanismos de control paralelos.

Mencionó entre ellos la participación de miembros de mesa, la firma de certificados, las papeletas impresas en cada local de votación y la presencia de veedores de los distintos sectores internos.

“El sistema no es solamente la máquina. También están los controles humanos y jurídicos”, expresó.

Asimismo, relató que al cierre de las verificaciones se produjo un nuevo incidente cuando algunos representantes solicitaron abrir más maletines electorales para inspección adicional, planteamiento que finalmente fue rechazado por el Tribunal.

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Persisten dudas en sectores internos

Aunque el Tribunal Electoral del PLRA insiste en transmitir tranquilidad, los cuestionamientos internos evidencian un clima de desconfianza que vuelve a instalar el debate sobre la transparencia de las máquinas de votación dentro del principal partido de oposición.

Las críticas aparecen en un contexto de fuerte tensión política interna y de disputa entre movimientos que buscan posicionarse para las próximas elecciones partidarias y nacionales.

Bernal reconoció que las objeciones forman parte habitual de cualquier proceso electoral, pero insistió en que las garantías “están plenamente dadas” para todos los sectores en competencia.